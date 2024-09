Oceania 2: le nuove foto svelano la sorellina di Vaiana

Un nuovo personaggio di Oceania 2 viene anticipato nelle nuove immagini del film. Continuando la storia di Motunui e dei suoi abitanti, Oceania 2 è il sequel di Oceania del 2016.

Il titolo uscirà il 27 novembre e presenta un cast vocale di primo piano che comprende Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli'i Cravalho, Temuera Morrison, Rachel House, Nicole Scherzinger e Rose Matafeo. Oltre allo sviluppo di Oceania 2, la Disney sta lavorando anche a un live-action di Oceania, la cui uscita è prevista per il 2026.

Ora, Entertainment Weekly ha pubblicato delle nuove immagini di Oceania che ci regalano uno sguardo più approfondito alla sorella minore del protagonista del film.

Nella prima immagine Vaiana tiene in braccio la sorella minore, il cui nome è Simea. Le due sono in piedi sulla sabbia, con l'oceano alle spalle, presumibilmente a Motunui. Nella seconda immagine, Vaiana e Simea sono di nuovo vicino all'acqua, questa volta sedute su una barca. Potete guardare le nuove tenere immagini di Oceania 2 qui sotto.

La relazione tra le due sorelle

La madre di Vaiana, Sina, non aveva detto di essere incinta nel primo film. Per questo motivo, è stato un po' sorprendente che in uno dei trailer di Oceania 2 sia apparso un personaggio che sembra essere la sorella di Vaiana. Simea dovrebbe essere una bambina di tre anni. Si tratta più o meno dello stesso lasso di tempo trascorso nel mondo di Motunui tra il film precedente e quello in uscita. Ciò significa che Sina doveva essere incinta durante gli eventi del primo film o poco dopo.

New look at Moana and her little sister, Simea, in 'MOANA 2.'



Coming to theaters on November 27.



(via: https://t.co/Jvi4BhXCx4) pic.twitter.com/uiSvZDQBW8 — Agents of Fandom (@AgentsFandom) September 18, 2024

Oltre a rivelare le foto di Oceania 2, EW ha intervistato il co-regista del sequel David G. Derrick Jr. che ha spiegato qualcosa in più su Simea. Parte dell'ispirazione per il personaggio è venuta dalla figlia del regista. "Oceania non è solo la sorella maggiore di Simea, ma è anche un tutor e un leader per lei". Quando hanno creato la personalità di Simea, Derrick e il team creativo si sono chiesti: 'Come sarebbe crescere con una sorella maggiore forte e tosta come Vaiana?'.

La citazione completa di Derrick è riportata di seguito: "La relazione tra Simea e Vaiana è stata la cosa più importante da cercare di decodificare e svelare. Vaiana non è solo la sua sorella maggiore, è una guardiana e una leader per lei, hanno questo rapporto unico in cui può parlare a Simea come una coetanea e arrivargli dritta al cuore".

"Simea sarà una ragazzina combattiva e focosa proprio come lo era Vaiana quando era piccola. Abbiamo quindi cercato di costruire per lei una personalità abbastanza forte da poter corrispondere all'energia di Vaiana sullo schermo".