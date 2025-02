Oceania 2: svelata la data d'uscita in streaming su Disney+

Oceania 2, il sequel del classico d'animazione che racconta di una giovane donna polinesiana che parte all'avventura per rompere un'antica maledizione, sarà disponibile in streaming su Disney+ tra pochissimo.

Inizialmente concepito come serie proprio per l'uscita su Disney+, il sequel è poi stato trasformato in un lungometraggio per le sale cinematografiche. Questo cambio di direzione è stato definito strategico da parte della Disney per massimizzare le entrate e la redditività.

La decisione ha dato i suoi frutti, perché Oceania 2 ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino ed è diventato il terzo film di maggior successo del 2024. Ora arriverà in streaming su Disney+ il 12 marzo 2025.

Cosa racconta Oceania 2 e il ritorno del cast principale

Oceania 2: una scena del sequel

La pellicola "riunisce Vaiana e Maui tre anni dopo la storia del primo film per un nuovo viaggio insieme a un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania e in acque pericolose e sconosciute per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato". Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Oceania 2.

Oceania 2: un'immagine del sequel

Il film è stato diretto dal trio David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, ognuno dei quali ha fatto il suo debutto alla regia con questo progetto. Lin-Manuel Miranda, che ha scritto e composto le musiche del film originale, è stato sostituito da Abigail Barlow ed Emily Bear.

Auli'i Cravalho è tornata a prestare la voce a Vaiana, mentre Dwayne "The Rock" Johnson ha ripreso il ruolo di Maui, un burlone oceanico mutaforma. Il cast comprende anche Khaleesi Lambert-Tsuda, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, David Fane, Hualālai Chung e Rose Matafeo. Johnson tornerà a interpretare Maui anche nel remake in live-action di Oceania.