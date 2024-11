Oceania, Dwayne Johnson ha messo su altri muscoli o indossa un costume per Maui?

Dwayne Johnson, sia al cinema che nella sua precedente carriera da wrestler, è noto per i suoi muscoli, ma per interpretare il semidio Maui nel prossimo remake in live-action di Oceania, potrebbe aver usato un trucco in più.

All'attore, attualmente impegnato nella promozione di Oceania 2, il sequel del film d'animazione da oggi nelle sale italiane, è stato chiesto durante un'intervista se fosse ingrassato e avesse messo su altri muscoli o si fosse affidato a un costume per il ruolo nella versione live-action.

Sebbene Johnson si sia detto soddisfatto del fatto che il costume sia apparso realistico, ha ammesso di non potersi prendere il merito del fisico di Maui: "È un costume che ha richiesto molto tempo per essere indossato", ha detto Johnson. "Sono felice che tu mi abbia chiesto: 'Sei ingrassato', perché per chiedermelo significa che non te ne sei accorto".

Quando sono trapelate le foto di Johnson sul set mentre interpreta Maui, si è scatenato un dibattito in rete sul fatto che l'attore indossasse davvero un body. Tuttavia, oltre ad aiutare Johnson a ottenere muscoli da semidio, Maui ha anche decine di tatuaggi sul petto, sulle braccia e sulla schiena che sono molto più facili da replicare con un costume. "Sono un paio d'ore al giorno di trucco per indossarlo", ha rivelato Johnson.

A proposito delle foto trapelate, ha aggiunto: "Abbiamo girato all'esterno e quando sono emerse quelle foto, mi sono detto: 'Merda, ci hanno beccato', perché stavamo montando dei muri in modo che non ci fossero paparazzi. Ma sono saliti su delle barche e hanno iniziato a scattare foto".

Il live-action Oceania, che vede l'esordiente Catherine Laga'aia nel ruolo di protagonista, uscirà nell'estate del 2026. Per il momento, i fan della Disney possono recarsi al cinema per vedere, il sequel animato del film originale del 2016. Si prevede che questo fine settimana farà il botto al botteghino, avendo ottenuto il più grande incasso della storia della Disney Animation nelle recenti anteprime con la cifra di 13,8 milioni di dollari. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Oceania 2.