Oceania 2, ecco la spiegazione delle scene post-credits

Oceania 2 è approdato solamente ieri nelle sale italiane e in quelle di buona parte del mondo, ma già si comincia a parlare della presenza delle consuete scene post-credits che non sempre condiscono le pellicole d'animazione della Disney o almeno non con la stessa assiduità dei film Marvel.

Il sequel riunisce Vaiana (Auli'i Cravalho) e Maui (Dwayne Johnson) per un'altra avventura. I due entrano in conflitto con Matangi (Awhimai Fraser), che serve Nalo, il dio delle tempeste che ha affondato il punto di congiunzione Motufenu per impedire all'umanità di ritrovarsi.

Ovviamente, poiché potreste incappare in degli spoiler, non proseguite nella lettura dell'articolo se non avete visto la pellicola d'animazione, che sembra destinata a dominare il box-office delle prossime settimane e a protrarre la sua ombra anche sulle imminenti festività natalizie. Su queste pagine potete leggere la recensione di Oceania 2.

Il significato della scena post-credits

A differenza del film originale, la Disney e i registi del sequel - che era stato originariamente pianificato come una serie TV per Disney+ - hanno scelto di impostare il prossimo capitolo in modo più diretto. Oceania 2 contiene quindi una scena a metà dei titoli di coda, che anticipa il futuro del franchise.

La scena in questione inizia mostrando Talo per la prima volta nell'intero film. Dopo essere stato solo una presenza incombente e potente mentre Matangi lavorava al suo servizio, il film introduce il dio della tempesta mentre rimprovera la protagonista per aver annullato la sua maledizione sull'oceano. Talo, raffigurato come un dio nero e muscoloso con occhi viola, è frustrato dagli eventi che si sono verificati, ma non è il solo. La scena mostra che Matangi è ancora una volta sotto la sua influenza, poiché viene ammanettata da un fulmine dopo aver lavorato segretamente per aiutare Vaiana e Maui.

Nalo, quindi, giura che questo è solo l'inizio della battaglia tra lui e Vaiana. Non le permetterà di vincere senza opporre resistenza. Questo è importante per il futuro del franchise, perché rivela Nalo come il villain principale che probabilmente avrà un ruolo più centrale in Oceania 3.