Obsession, il regista svela il finale alternativo: "Molto più inquietante, da proporre come director's cut"

Il nuovo terrificante trionfo targato Blumhouse sta terrorizzando le sale di tutto il mondo. Il regista Curry Barker rivela un climax finale alternativo, ma un'unica, sconvolgente ripresa ha ribaltato il destino della pellicola.

Una scena di Obsession
NOTIZIA di 18/05/2026

Con un debutto al botteghino da ben 16 milioni di dollari nel suo primo weekend e un clamoroso 96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, Obsession è ufficialmente il caso horror di questa stagione. Il contorto e spietato racconto di amore ossessivo diretto da Curry Barker ha conquistato il pubblico grazie a un ritmo serrato e a un finale brutalmente memorabile. Eppure, il destino dei protagonisti Bear (Michael Johnston) e Nikki (Inde Navarrette) è rimasto in bilico fino alle battute finali del montaggio.

Il finale scritto nella sceneggiatura

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il regista ha confessato di aver girato un finale alternativo per Obsession, radicalmente diverso da quello proiettato nelle sale. I piani originali di Barker, tuttavia, prevedevano una carneficina totale. "Abbiamo girato entrambe le versioni", ha ammesso il regista. "Quella che vedete al cinema e un'altra. Avevamo investito tantissimo tempo sulla versione tragica, era quella presente nella sceneggiatura originale ed era quella per cui ero più eccitato. Poi ho detto alla troupe: "Ok, facciamo solo una ripresa veloce, giusto per sicurezza, e poi andiamo avanti"".

Obsession Poster
Locandina di Obsession

Quell'unico ciak "di sicurezza" è bastato all'attrice Inde Navarrette per sconvolgere i piani della produzione. La sua interpretazione , lo sguardo perso nel vuoto, il totale e sanguinoso smarrimento, ha letteralmente folgorato il regista.

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"Ricordo che mio padre, il drammaturgo Jeff Barker, e diverse altre persone sul set si sono girate verso di me dicendo: "Amico, credo sia infinitamente più disturbante e psicologicamente devastante", ha raccontato Barker. "Ho capito che avevano perfettamente ragione e ho cambiato il finale".

Urla in sala e l'ipotesi di una Director's Cut

La scelta si è rivelata vincente. Il pubblico sta reagendo con autentico terrore nei cinema, come confermato dagli stessi protagonisti in una recente intervista a ScreenRant. Inde Navarrette ha raccontato di aver visto "uomini adulti saltare sulle poltrone e urlare", mentre Michael Johnston ha rincarato la dose spiegando che in alcuni momenti "non si riesce nemmeno a sentire l'audio del film a causa delle grida in sala".

Obsession Michael Johnston Sequenza
Obsession: Michael Johnston in una scena

I puristi della sceneggiatura originale, comunque, potrebbero presto avere pane per i loro denti. Curry Barker non ha escluso la possibilità di rilasciare in futuro una versione speciale del film: "Sarebbe fantastico realizzare una Director's Cut con il finale alternativo. Potrei allungare il film di ben venti minuti".