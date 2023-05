Obi-Wan Kenobi non avrà una seconda stagione, ma potrebbe tornare in un film?

Il protagonista della serie Disney+ Obi-Wan Kenobi non tornerà sul piccolo schermo in una nuova stagione della serie Star Wars... Ma che dire di un film?

Sembra che una seconda stagione della serie Star Wars di Disney dedicata ad Obi-Wan Kenobi non sia nei piani, ma il boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy non esclude la possibilità di un film.

Dopotutto, la storia del personaggio a cui presta il volto Ewan McGregor doveva inizialmente costituire il soggetto di una pellicola, se ben ricordate. Per cui non stupisce che, parlando con Dagobah Dispatch, come riporta anche Yahoo! Entertainment, la stessa Kathleen Kennedy non abbia chiuso le porte a un ulteriore approfondimento del Cavaliere Jedi e delle sue vicende.

"Sono sempre esitante nel dire 'Niente più Obi-Wan Kenobi'" ha esordito Kennedy "forse finiremo col fare qualcosa che verrà incorporata in qualcuna delle altre storie che stiamo raccontando, o forse verrà realizzato un film, ma chi può dirlo?".

Al momento, però, Obi-Wan Kenobi è destinato a restare il protagonista della miniserie ("limited series") che trovate su Disney+: "Per ora abbiamo la nostra miniserie stand-alone di Disney+, e non abbiamo piani per ampliare ulteriormente la cosa".

L'universo di Star Wars è in continua espansione

Obi-Wan Kenobi o no, però, l'universo di Star Wars è in continua espansione, e oltre alle serie tv di Disney+ annunciate da tempo e attualmente in lavorazione o di prossima uscita, come la seconda stagione di Andor, la nuova stagione di The Mandalorian, Ahsoka, The Acolyte, Star Wars Visions, Skeleton Crew ecc., sono anche in fase di sviluppo tre nuovi film che avranno rispettivamente come registi James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy e Dave Filoni.

Non c'è dunque da preoccuparsi: di materiale targato Star Wars ne avremo a bizzeffe, e svariate saranno anche le opportunità di rivedere volti noti del franchise... Chissà, dunque, che tra questi non vi sia anche lo stesso Obi-Wan!