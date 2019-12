Obi-Wan Kenobi, i giovani Luke Skywalker e Leia Organa nella serie Disney+

La versione giovane di Luke Skywalker e di Leia Organa faranno la loro comparsa nella serie tv Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi. A diffondere la notizia del casting è stato un fan, confermando l'ipotesi che lo show sarà ambientato subito dopo gli eventi di Guerre stellari.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

L'utente @DanielRPK ha diffuso sulla sua pagina Patron la notizia del casting per una versione giovane di Luke Skywalker che circolerebbe tra gli addetti ai lavori. Per quanto riguarda la giovane versione di Leia Organa, il sogno dei fan è quello di vedere l'inglese Millie Bobby Brown nel ruolo, visto il suo talento e la sua somiglianza con la giovane Carrie Fisher, ma per il momento questa è solo una suggestione priva di conferme.

Ewan McGregor ha confermato la sua partecipazione alla serie Disney+ che lo vedrà tornare a indossare i panni di Obi One Kenobi. La miniserie sarà interamente ambientata su Tatooine, dove Obi-Wan Kenobi è andato in esilio dopo gli eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, e racconterà il suo tentativo di adattarsi a una nuova vita da solo, ponendo le basi per la sua trasformazione nell'eremita "Ben" Kenobi. Non sarà la prima volta che vediamo stralci della vita di Obi-Wan su Tatooine: questa era già stata una storyline importante nella terza stagione della serie animata Star Wars Rebels, dove l'anziano Ben si ritrova nuovamente faccia a faccia con un vecchio nemico.

In un primo tempo la miniserie era stata pensata come film che avrebbe dovuto essere diretto dall'inglese Stephen Daldry, ma lo sceneggiatore dello show Hossein Amini ha rivelato di aver capito che il materiale funzionava meglio come show a causa della complessità dei personaggio e delle loro avventure su Tatooine:

"La situazione è talmente complessa per via dello stato della Galassia che serve tempo per esplorarla e per essere onesti ci sono un sacco di storie interessanti che avvengono in quel periodo. Accade talmente tanto tra Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e Guerre stellari e finora tutto questo materiale non è stato esplorato. Per affrontare il viaggio dei personaggi e le faccende politiche e la vastità dell'Impero in due ore è troppo arduo. Un film di questo tipo ti costringe a concentrarti sull'azione e il plot richiede un ritmo veloce, ma ci sono molti altri aspetti interessanti da affrontare."