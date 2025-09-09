Nuremberg: la lunga e travagliata strada per la realizzazione del film con Russell Crowe e Rami Malek

Il Toronto Film Festival applaude Nuremberg, nuova fatica di James Vanderbilt, che ha ricostruito le vicende del processo di Norimberga in un avvincente dramma post-bellico interpretato dalle star Russell Crowe e Rami Malek.

Accoglienza entusiastica per il film e mentre i media inneggiando all'Oscar per la performance di Russell Crowe, irriconoscibile nei panni di Hermann Göring, uno dei membri più in vista del Partito Nazista, la star e il regista hanno raccontato la faticosa genesi del film.

"Abbiamo recitato come se dovessimo entrare in un saloon del West in cui ogni persona nella stanza è un pistolero" ha spiegato scherzosamente Russell Crowe. -"Tutti aspettano e sono disposti a fare ciò che devono fare per assicurarsi di restare vivi fino a fine giornata. L'energia sul set era entusiasmante."_

Rami Malek in una scena di Nuremberg

Come realizzare un film "impossibile"

Per James Vanderbilt raccontare l'oscura storia del Processo di Norimberga era diventata un'ossessione vera e propria. Per trovare gli attori giusti e raccogliere i fondi necessari a realizzare il progetto gli sono serviti 13 anni, ma il cineasta afferma di non aver mai vacillato, fiducioso che avrebbe portato sul grande schermo il libro di Jack El-Hai del 2013, The Nazi and the Psychiatrist.

Il nazista nel titolo del libro è proprio Hermann Göring, che divenne il leader di più alto rango del Terzo Reich dopo il suicidio di Adolf Hitler che pose fine alla Seconda Guerra Mondiale. Quanto allo psichiatra, si tratta del Tenente Colonnello Douglas Kelley, uno psichiatra dell'esercito americano incaricato di valutare Göring e altri compiaciuti leader nazisti prima del processo, vedendo in questo compito una scorciatoia per la ricchezza e la fama attraverso il libro di sicuro successo che sarebbe sicuramente seguito. A ciò si aggiunge il dilemma del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Robert H. Jackson, ossessionato dall'idea di processare Göring affinché lui e gli altri leader nazisti catturati non venissero martirizzati con semplici fucilazioni e impiccagioni.

"Volevo creare un'opera senza tempo, simile ai grandi thriller storici con cui sono cresciuto come JFK, Apollo 13 e Glory, film che trattano argomenti molto seri ma sono anche divertenti", ha detto Vanderbilt. "Così abbiamo intrapreso un viaggio emozionante. Era davvero importante per me realizzare bene quella parte. Ed era davvero importante per me cogliere tutti gli elementi storici".

L'autore ha poi aggiunto: "Ci ho messo un sacco di tempo prima di mostrarlo a qualcuno. E poi è arrivato Russell Crowe, subito dopo aver interpretato Roger Ailes. All'inizio era indeciso. Era un film difficile da realizzare e abbiamo rischiato un paio di volte lo stop definitivo. Ma lui ha resistito".