Checco Zalone travolge il botteghino, Buen Camino a un soffio dal record di Quo vado?

Non si arresta il fenomeno Checco Zalone, incassi a valanga e domani potrebbe arrivare il giorno del sorpasso al precedente record segnato dal suo Quo vado?

Stando alle cifre, domani Checco Zalone batterà... Checco Zalone. Dopo sole tre settimane di permanenza in classifica, Buen Camino, il film di Natale del comico pugliese uscito proprio il 25 dicembre, incrementerà la la considerevole cifra di 65 milioni 292mila euro superando i 65 milioni 365mila euro di Quo vado?, uscito nel 2016. Stabile in prima posizione, la pellicola che sta attirando nei cinema il grande pubblico ha incassato altri 5.6 milioni di euro segnando 699.941 presenze (dati Cinetel), calo rispetto alle due settimane precedenti, ma comunque cifre stratosferiche rispetto alla media italiana.

Alle spalle di Buen Camino si piazza la corazzata di James Cameron, forte di un altro milione e 422 mila euro di incassi che portato il film a un totale di 23 milioni 667 mila euro. Cameron battuto da Zalone, certo, ma come conferma la nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, lo spettacolo incredibile garantito dalla pellicola fantascientifica all star ha già fruttato 1,23 miliardi globali.

Russell Crowe nei panni di Hermann Goring in Norimberga

Da Norimberga a No Other Choice, le altre posizioni

E spettacolare è anche la ricostruzione storica operata da James Vanderbilt per raccontare il processo di Norimberga, come abbiamo spiegato nella recensione di Norimberga. Altri 878.000 euro permettono al film di risalire al terzo posto superando i 7 milioni di euro totali.

Seguono il thriller di Paul Feig Una di famiglia - The Housemaid, dove lo scontro tra le autoironiche femme fatale Amanda Seyfried e Sydney Sweeney frutta altri 794mila euro, portando l'incasso totale a 2.2 milioni in due settimane, e l'attualissimo No Other Choice - Non c'è altra scelta di Park Chan-wook, quinto con 673.204 euro e un totale di 1.9 milioni.