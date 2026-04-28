Norimberga: la Steelbook 4K UHD per celebrare il trionfo di vendite homevideo

Appena uscito, il film con uno strepitoso Russell Crowe è subito balzato in vetta alle classifiche di vendita homevideo. Abbiamo analizzato l'edizione più prestigiosa, la steelbook 4K UHD.

Un grande cast per raccontare uno dei momenti più cruciali della storia contemporanea, ovvero i processi contro i principali gerarchi nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Norimberga, diretto da James Vanderbilt e con tre interpreti del calibro di Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon, riesce ad appassionare come un thriller concentrandosi sul periodo in cui il Tribunale Militare Internazionale sta organizzando il processo per crimini contro l'umanità a carico dei gerarchi nazisti imprigionati.

Russell Crowe nei panni di Hermann Göring

Il film, adattamento del saggio storico-biografico The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai e incentrato sul lavoro psichiatrico del dottor Kelley con gli imputati nazisti, riesce a unire la dimensione spettacolare al rigore storico ricostruendo con cura i fatti narrati. Anche per questo, oltre agli ottimi riscontri al botteghino, ha avuto subito uno strepitoso successo in homevideo e appena uscito occupa stabilmente da un paio di settimane il primo posto nelle classifica di vendita. Noi abbiamo potuto ammirare l'edizione più prestigiosa, la bella Steelbook 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) targata Eagle Pictures, il top sul piano tecnico e il prodotto perfetto per i collezionisti.

Il video 4K: grande dettaglio e splendide tonalità fangose

L'edizione steelbook 4K UHD di Norimberga

C'è soprattutto una cosa che colpisce del video 4K UHD di Norimberga, una prima sensazione che è subito confortante perché le immagini riproducono magistralmente l'austera ma splendida fotografia di Dariusz Wolski e supporta in maniera perfetta le immagini scure e perlopiù desaturate. Quasi tutto il film è caratterizzato sul piano cromatico dalla tipica palette verde oliva dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, con un'abbondanza di tonalità terrose che includono molti marroni fangosi, dal quale il film comunque ogni tanto si discosta.

Russell Crowe e Rami Malek in una scena ambientata in cella

Tutta questa riproduzione assolutamente fedele alle tonalità d'epoca, si sposa con un dettaglio di altissimo livello, sempre preciso nel disegnare i volti dei protagonisti ma anche nel descrivere in ogni particolare le ambientazioni dove si muovono, dalle aule del carcere ai tribunali. Ma c'è un'ottima resa anche delle immagini d'archivio, pur fisiologicamente più sporche e vissute. In ogni caso comunque le ombre sono ben gestite in qualsiasi frangente, con una compressione praticamente invisibile, e anche le scene più scure conservano un'ottima profondità.

Audio: una suggestiva sensazione di spazialità e potenza

Per quanto riguarda l'audio, troviamo due tracce, italiana e inglese, entrambe in DTS HD Master Audio 5.1. Oltre a riprodurre in maniera pulita e cristallina i dialoghi che fanno la parte del leone nel film, compresi gli echi e i riverberi dei vari ambienti con una suggestiva sensazione di spazialità, nei momenti chiave le tracce sanno trasmettere anche una convincente sensazione di potenza.

Rami Malek, qui alla stazione, in una scena di Norimberga

Le scene più movimentate non sono molte, ma in queste occasioni l'audio sa come tirare fuori i muscoli, come ad esempio il passaggio di un aereo o gli ultimi residui di attività militare di una guerra appena finita, oppure un temporale: in questi frangenti un adeguato supporto dei bassi e una generosa attività di tutti i diffusori, con effetti surround precisi ed energici, contribuiscono a immergere ancora di più nella storia del film. Con il supporto decisivo della colonna sonora originale di Brian Tyler, che abbraccia calda e incisiva lo spettatore.

Extra deludenti: c'è solo il trailer

Russell Crowe alla sbarra degli imputati

Dopo la meraviglia tecnica, però, l'edizione riserva anche una brutta sorpresa: come extra troviamo infatti solamente un misero trailer sul supporto blu-ray. Visto che il film parla di un evento storico di portata eccezionale, nonché di personaggi realmente vissuti, c'era la possibilità non solo di affrontare le tematiche del film sul piano cinematografico tra curiosità, casting e backstage, ma anche di proporre qualche approfondimento storico. Non neghiamo pertanto che questa assenza quasi totale di extra ha lasciato l'amaro in bocca.