Quando nel 2019 Quentin Tarantino presentava C'era una volta a... Hollywood, la sensazione principale era quella di aver assistito a un congedo malinconico da un'epoca irripetibile del cinema americano. Di certo non avremmo immaginato che, a distanza di anni, uno dei personaggi più amati della pellicola sarebbe tornato al centro della scena attraverso una delle collaborazioni più inattese e strane del panorama contemporaneo. Con Le nuove disavventure di Cliff Booth (in originale The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), Brad Pitt riprende il ruolo che gli è valso il premio Oscar (e che sembra continuare a divertirlo molto) ma, la vera notizia, quella che ha alimentato discussioni su discussioni, è stata un'altra: la scelta di Tarantino di restare esclusivamente in cabina di sceneggiatura, cedendo per la prima volta la regia di un suo copione a David Fincher.

Un'occasione fino a qualche tempo fa impensabile, che mette a confronto due visioni antitetiche del fare cinema: da una parte la parola debordante e cinefila di Tarantino, dall'altra il controllo chirurgico delle immagini di Fincher. Il film arriverà esclusivamente nelle sale in formato IMAX dal 26 novembre per poi approdare, essendo prodotto anche dal colosso dello streaming Netflix, direttamente in piattaforma dal 23 dicembre.

Un nuovo incarico nella Hollywood degli anni Settanta

Siamo sul finire degli anni Settanta e, dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood, Cliff Booth non fa più lo stuntman a tempo pieno. Pur abitando ancora nella casa del padre, preferisce dedicarsi ad attività decisamente più losche ma redditizie. Tra un "lavoretto" e l'altro si barcamena tra le incombenze quotidiane, finché non riceve una chiamata da Karen Crosby, che lo contatta per conto di Charlie Peters, un attore televisivo noto per voler girare personalmente ogni sua scena d'azione.

Brad Pitt come Cliff Booth

Anche se all'inizio l'uomo sembra volere solo una consulenza professionale, ben presto Cliff si ritrova a gestire una rischiosa situazione che coinvolge i Fratelli Verdusco, una coppia di gangster con la quale Peters aveva stretto un patto durante una lavorazione nelle Filippine e che ora minaccia sua moglie Toni, vecchia conoscenza dello stuntman.

La regia di David Fincher e la sceneggiatura di Tarantino: un equilibrio difficile

Le nuove disavventure di Cliff Booth è un film con due anime ben distinte, due sensibilità creative che non sempre riescono a dialogare tra loro, dando vita a una scommessa tanto affascinante quanto rischiosa seppur non riuscita in ogni sua parte. Da un lato c'è la scrittura fiume di Tarantino, ricca di dialoghi incalzanti e taglienti; dall'altro la regia rigorosa e cupa di Fincher, un cineasta che ha fatto del thriller la sua vocazione. L'autore di Kill Bill e Le iene non ha mai fatto mistero di apprezzare lo stile del collega, pur essendo agli antipodi rispetto al proprio cinema fatto di eccessi e colore.

Un'immagine di Le nuove disavventure di Cliff Booth

In questo lungometraggio è possibile scorgere chiaramente l'impronta di entrambi: il copione resta fedele alla verbosità tarantiniana, abbondando in battute spiazzanti, mentre la messa in scena conserva quella costruzione millimetrica dell'immagine tipica del regista di Seven. Il risultato, però, è un'opera che fatica a trovare una propria identità compatta, finendo per rinunciare a parte di quel mordente che ci si sarebbe aspettati dal racconto di un personaggio sopra le righe come Cliff Booth. La qualità della regia è fuori discussione, ma il limite del film risiede proprio in questo strano gioco degli opposti, che non sempre riesce a trovare la giusta amalgama.

Brad Pitt e il cast: il valore aggiunto del film

La nota più convincente risiede però nel protagonista stesso. Brad Pitt si muove con straordinaria naturalezza nei panni dell'imprevedibile stuntman, portandolo costantemente sull'orlo dell'eccesso senza farlo scivolare troppo nella parodia.

Una scena del film

Booth nasce sulla carta come una figura quasi carismatica nell'assurdo, ma nelle mani di Pitt acquista i contorni di un antieroe enigmatico, diventando il perno di una satira feroce e grottesca sui meccanismi che governavano l'industria hollywoodiana degli anni Settanta. Anche il resto del cast, da Elizabeth Debicki a Scott Caan, offre un'ottima prova, riuscendo a restituire alle battute le giuste sfumature e a sostenere un ritmo che spinge costantemente avanti la storia tra follie, situazioni imbarazzanti e la meschinità di un sistema che non si ferma mai - tranne, forse, per Cliff Booth.