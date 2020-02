Numeri 1: nuova collana Universal combo DVD-Blu-ray per i film cult con booklet, locandina e magnete

I capolavori del cinema in una nuova collana Universal con edizioni combo ricche di gadget. Si parte il 19 marzo con E.T. L'extraterrestre, Ritorno al futuro, The Blues Brothers, Grease, American House e tanti altri.

I Numeri 1 rappresentano l'eccellenza del cinema e di tante altre attività della nostra vita, una costante fonte d'ispirazione per intere generazioni. Universal Pictures Home Entertainment Italia ha così riunito all'interno di una speciale collana tutta da collezionare i capolavori che hanno scritto o reinventato la storia del cinema: film cult e primi capitoli di franchise oggi riproposti in una veste grafica esclusiva ed originale da non perdere.

A partire dal 19 marzo, in un'edizione limitata combo Dvd+Blu-ray, la Numeri 1 sarà disponibile con un look unico ed iconico. La collana punta a raddoppiare le emozioni con i film inclusi: per ogni prodotto, infatti, al suo interno ci sarà sia l'edizione Dvd in risoluzione standard che l'edizione Blu-ray in alta definizione, per godersi al meglio ogni fotogramma e rivivere l'avventura come se fosse la prima volta. Ma non finisce qui: all'interno di ogni prodotto, un esclusivo booklet fotografico con le immagini e le citazioni più famose del vostro film preferito, insieme ad un magnete da collezione con la locandina originale del film!

La collana, in uscita il 19 marzo, accompagnerà i cinefili per tutto l'anno, con 4 diverse wave e per un totale di oltre 40 titoli coinvolti! I titoli della prima wave sono capolavori imperdibili come Animal House, Tremors, American gigolo, The Bourne Identity, Apollo 13, Grease, Fuga da Alcatraz, The Blues Brothers, Ritorno al futuro, E.T. L'Extraterrestre, L'incredibile Hulk. Prossimamente disponibili tra gli altri, invece, alcuni cult memorabili come Lo squalo, Jurassic Park e Bastardi senza gloria.