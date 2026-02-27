Richard Linklater conquista il César 2026 come Miglior Regista, L'attachement è il Miglior Film

La 51esima edizione dei premi cinematografici francesi si è conclusa con qualche vittoria a sorpresa, mentre Una battaglia dopo l'altra ha conquistato un altro importante riconoscimento.

La 51esima edizione dei premi Cesar si è conclusa con la vittoria di L'attachement - la tenerezza come Miglior Film e di Richard Linklater che è stato proclamato Miglior Regista grazie al lavoro compiuto con Nouvelle Vague.

I prestigiosi riconoscimenti francesi sono stati assegnati nella prestigiosa cornice del teatro Olympia a Parigi.

Tra i premi anche quello alla carriera assegnato a Jim Carrey

L'Attachement - La tenerezza, diretto da Carine Tardieu, era stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e ha come star Valeria Bruni Tedeschi e Pio Marmai. Il film, di cui potete leggere la nostra recensione, ha conquistato anche i riconoscimenti come Migliore sceneggiatura non originale, essendo un adattamento del romanzo L'intimité scritto da Alice Ferney, e come Migliore Attrice non protagonista grazie all'interpretazione di Vimala Pons.

Nouvelle Vague ha invece conquistato i riconoscimenti come Migliore fotografia grazie al lavoro compiuto da David Chambille, Migliori Costumi grazie a Pascaline Chavanne, e Miglior Montaggio assegnato a Catherine Schwartz.

Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson è stato proclamato Miglior Film Internazionale e continua così la sua corsa verso gli Oscar.

Jim Carrey, che ha ricevuto il premio alla carriera, ha compiuto un discorso in francese ricordando le origini della sua famiglia, considerando che il suo antenato Marc-Francois Carré era nato a Saint Malo, in Francia, prima di trasferirsi in Canada.

L'attore ha sottolineato: "Come attore, ogni personaggio che interpreti è come argilla nelle mani dello scultore, che puoi plasmare secondo i desideri del tuo cuore. Quanto sono stato fortunato a condividere quest'arte con così tante persone che mi hanno davvero aperto il loro cuore".

Tutti i vincitori dei César 2026

Ecco la lista di tutti i vincitori della cinquantunesima edizione dei premi César.