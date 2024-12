Nosferatu, Bill Skarsgård: "Non voglio più interpretare un personaggio così malvagio"

Bill Skarsgård ha costruito la propria reputazione di interprete mimetico con villain estremi. Dal terrificante clown Pennywise nei film su It allo spietato assassino di Boy Kills World passando per l'acuto villain di John Wick 4, l'attore svedese si è cimentato con personaggi oltre ogni morale, ma con il Conte Orlok di Nosferatu sente di aver superato ogni limite.

"Quando abbiamo finito ho pensato, 'Non voglio mai più interpretare qualcosa di così malvagio. Non voglio mai più indossare delle protesi" ha confessato Skarsgård a Empire. "La fine delle riprese è stata un sollievo. Mi ha davvero colpito. Orlok è uno stregone dell'occulto, e il fatto di provare ad abitare quello spazio mi ha fatto molto effetto".

L'ombra del Conte Orlok si allunga su Lily-Rose Depp

Immersione totale nel maligno

Come sua abitudine, Bill Skarsgård si è completamente immerso nel personaggio del Conte Orlok, scomparendo sotto strati di trucco prostetico e lavorando persino con un cantante d'opera per abbassare la sua voce di un'intera ottava, per rendere l'iconico vampiro quanto più minaccioso e ultraterreno possibile.

"La voce è stata la cosa su cui ho lavorato di più" ha spiegato. "Per un mese e mezzo prima delle riprese, non ho fatto molto altro che registrarmi. E sul set continuavo a fare questi esercizi. Sembra un po' il canto di gola mongolo. È stato folle".

Uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema, Nosferatu uscirà nei cinema iitaliani l 1 gennaio 2025.