Nosferatu, Nicholas Hoult: "Costretto a lavorare con 5000 ratti incontinenti"

Non sempre la lavorazione di Nosferatu si è rivelata piacevole soprattutto per via dell'ossessione per il realismo del regista Robert Eggers che ha invaso il set di topi.

Le riprese di Nosferatu hanno fruttato a Nicholas Hoult 5.000 nuovi amici.... pelosi. L'attore, che affianca Lily-Rose Depp e Bill Skarsgard nella nuova rilettura del mito del vampiro diretta da Robert Eggers, ha rivelato la sua esperienza poco piacevole sul set nel corso di un'apparizione al Graham Norton Show.

"Chiaramente il film aveva un budget elevato per i ratti. Ne avevamo 5.000 sul set. Alcuni di loro erano addestrati, ma ho pensato 'Non lo saranno mica tutti'" ha spiegato l'attore inglese, soffermandosi sulle problematiche specifiche. "Erano ratti incontinenti, quindi erano un po' puzzolenti. Sono topi, fanno pipì e cacca ovunque. Fortunatamente, dovevo semplicemente attraversarli".

Nicholas Hoult a confronto con Nosferatu

Vampiri e topi

Nosferatu, remake dell'omonimo film tedesco del 1922, è una storia gotica sull'ossessione di una giovane donna tormentata e di un terrificante vampiro infatuato di lei. Come nella tradizione, i topi hanno una presenza dominante nel film tanto da creare qualche difficoltà agli interpreti, in particolare al protagonista Bill Skarsgård.

"Aveva questa scena in cui doveva essere rinchiuso in un sarcofago", ha raccontato Hoult. "Ed era lì con indosso tutto il trucco protesico del Conte Orlok. Ha messo le lenti a contatto, che in un certo senso lo fanno diventare cieco. E lui giace là dentro, e lo hanno riempito di topi e di vermi. E poi chiudono anche il coperchio, quindi lui è semplicemente intrappolato lì con loro. Stavo male per lui perché lo avevano già fatto un paio di volte. Io aprivo il sarcofago, ma mi correggevano il gesto quindi non ho fatto che scusarmi con lui per tutto il tempo".

Uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema, Nosferatu uscirà nei cinema il 1 gennaio 2025.