Norimberga: il trailer italiano del film con Russell Crowe svela la data di uscita

Cresce l'attesa per Norimberga, dramma storico diretto da James Vanderbilt che ricostruisce la storia del maxiprocesso che vide sul banco degli imputati i vertici nazisti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il trailer italiano ha finalmente svelato la data di uscita del film, che approderà nelle sale a partire dal 18 dicembre distribuito da Eagle Pictures.

Un irriconoscibile Russell Crowe interpreta Hermann Göring mentre Rami Malek veste i panni del Tenente Colonnello Douglas Kelley, psichiatra a cui viene affidato il compito di valutare Goring e gli altri imputati. Nfanno parte del cast anche Michael Shannon, Colin Hanks, Leo Woodall, John Slattery e Richard E. Grant.

Rami Malek alla stazione in una scena di Norimberga

La storia di Norimberga: di cosa parla il film storico

Per James Vanderbilt raccontare l'oscura storia del Processo di Norimberga era diventata un'ossessione vera e propria. Per trovare gli attori giusti e raccogliere i fondi necessari a realizzare il progetto gli sono serviti 13 anni, ma il cineasta afferma di non aver mai vacillato, fiducioso che avrebbe portato sul grande schermo il libro di Jack El-Hai del 2013, The Nazi and the Psychiatrist.

Al centro della storia gli eventi che accadono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell'Olocausto. Al tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek), psichiatra dell'esercito americano, viene affidato il compito di valutare la sanità mentale di Hermann Göring (Oscar Russell Crowe), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti.

Rami Malek in una scena del film

Mentre gli Alleati, guidati dal giudice Robert H. Jackson (Michael Shannon), affrontano l'impresa titanica di istituire un tribunale internazionale per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia, nel silenzio delle celle, Kelley si ritrova al centro di intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. La domanda a cui dovrà rispondere è: stavano eseguendo gli ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi?

"Volevo creare un'opera senza tempo, simile ai grandi thriller storici con cui sono cresciuto come JFK, Apollo 13 e Glory, film che trattano argomenti molto seri ma sono anche divertenti", ha detto Vanderbilt. "Così abbiamo intrapreso un viaggio emozionante. Era davvero importante per me realizzare bene quella parte. Ed era davvero importante per me cogliere tutti gli elementi storici".