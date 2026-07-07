Cosa vedere su Sky e NOW nel 2026 e 2027: Da X Factor agli 883, tutti gli annunci

Svelati i palinsesti ufficiali di Sky e NOW: da Nord Sud Ovest Est sugli 883 a The Last of Us 3 e il film Gucci di Muccino, tutti i titoli e le novità per il 2026/2027.

Il grande spettacolo televisivo... su un palco. La location è quella esclusiva del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove Sky e NOW hanno presentato quello che ci aspetta per la prossima stagione, 2026/2027, tra serie tv, film e show, conferme, ritorni e novità assolute tutte da scoprire. "Tantissime novità, tantissimi ritorni, tantissime sorprese" sono state le prime parole pronunciate sul palco, con enfasi sulle "storie che restano nella memoria", "legate alla realtà e che si sviluppano nella parte creativa". Una programmazione come sempre ricca che spazia in ogni ambito dell'intrattenimento audiovisivo.

Il futuro di Sky e NOW tra grandi conferme e novità assolute

Una scena di Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883

Prima di guardare al futuro, però, è necessario il saluto anche nostro a Nils Hartmann, intervenuto per introdurre il comparto seriale. "What's Next per me è un biglietto di sola andata per la Giamaica" ha detto dal palco, "dopo 23 anni in Sky, ho deciso di affrontare nuove sfide. Passando per Romanzo Criminale, Gomorra, gli 883 fino a Ligas, sono cose che rimarranno e di cui sono stato parte." Un saluto affidato a una citazione di Succession: "Niente è lineare, tutto ovunque è sempre in movimento."

Le nuove serie tv Sky Original e le esclusive in arrivo

L'offerta seriale si compone come sempre di titoli Original, sia nuovi che da riproporre con nuovi episodi, sia di grandi acquisizioni internazionali, da quelle HBO che continuano come House of the Dragon, ad altre novità che promettono di conquistare il pubblico.

I grandi ritorni autunnali: dagli 883 a House of the Dragon

Il piatto forte dell'autunno è fissato per il 9 ottobre 2026 con il debutto di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883. La seconda stagione della fortunatissima dramedy Sky Original prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia che racconterà in otto episodi l'esplosivo anno 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. "Una seconda stagione ancor più ricca di amicizia e musica" ha detto Sydney Sibilia, "abbiamo aggiunto ancora più emozione e risate. Racconta la fine di questo duo che ha fatto solo due album. È stato un viaggio molto emozionante e c'è responsabilità a raccontare le vite altrui, perché per noi sono storie emozionanti, per altri la vita vera."

Un'immagine della nuova stagione di House of the Dragon

"Tutti riescono a ritrovarsi in questi due ragazzi di provincia", una storia di riscatto nell'"ultimo decennio veramente analogico" per "un'operazione nostalgia mista a sentimenti eterni." Nell'attesa, però, l'estate si sta scaldando con le battaglie di House of the Dragon, le due stagioni del live-action Twisted Metal, che arriverà dal 31 agosto, e la terza stagione di The Walking Dead: Dead City, che debutterà dal 28 luglio. A dicembre, infine, arriveranno l'oscura quinta stagione della saga tedesca Babylon Berlin e i nuovi attesissimi capitoli del franchise One Chicago.

Le novità italiane più attese: Codice Nero, Gucci e La Bella Stagione

Sul fronte delle produzioni italiane originali, Sky cala i suoi assi. Viene annunciato oggi Codice Nero, il primo medical drama targato Sky Original, con protagonisti Lino Guanciale e Valentina Bellè ambientato in un ospedale di confine denominato "Sacro Cuore", sotto la regia di Lyda Patitucci e la supervisione artistica di Francesca Manieri. "È un grande stimolo potersi confrontare con un medical e farlo con approccio dinamico" ha detto la regista che ha parlato di "personaggi che stanno nascendo e che inizia a vedere."

Grande fermento per il 2027, anno in cui vedremo Gucci - Fine dei giochi, epopea familiare in sei episodi diretta da Gabriele Muccino con Miriam Leone nel ruolo di Patrizia Reggiani e Francesco Scianna in quello di Maurizio Gucci. Serie "finita di girare pochi giorni fa" per una saga familiare che "solo Muccino aveva il linguaggio per poterlo raccontare." Ginevra Francesconi e Alessandro Gassmann sono invece protagonisti de Il sospetto, che vira invece sui toni del thriller e della tensione.

Un'immagine di La bella stagione

In sviluppo c'è anche la serie La bella stagione, tratta dall'omonimo libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, incentrata sull'epica cavalcata della Sampdoria dello scudetto 1990-1991, anche in questo caso una storia di amicizia" e con protagonista un personaggio che "è stato un pezzo di Sky". A completare il quadro ci sono Quelli della Mala, "un omaggio alla Milano di quegli anni" con Elia Nuzzolo nei panni di un ragazzo diviso tra il cabaret del Derby e l'amicizia con Renato Vallanzasca, e la dramedy Fuori Menù - Una brigata dietro le sbarre con Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo.

Confermato inoltre il doppio rinnovo back-to-back per la seconda e terza stagione di Avvocato Ligas con Luca Argentero, grande successo di questa annata Sky con conferme sia alle sceneggiature che alla regia.

I cult HBO e le esclusive internazionali del 2027

Una scena di The Last of Us

Le collaborazioni internazionali di Sky continuano a ridefinire gli standard televisivi. Nel 2027 arriveranno in contemporanea con gli Stati Uniti le nuove stagioni dei pesi massimi di HBO: la terza stagione del cult post-apocalittico The Last of Us, la quarta stagione di The White Lotus, che sposterà le sue vicende in Costa Azzurra durante il Festival di Cannes con un cast ricchissimo che include Laura Dern e Vincent Cassel, e il secondo capitolo fantascientifico di Dune: Prophecy. Tra le esclusive assolute spiccano il legal thriller War con Sienna Miller e Dominic West , il revenge thriller Kill Jackie con protagonista e produttrice Catherine Zeta-Jones , e The Girl with the Dragon Tattoo, atteso primo adattamento televisivo del bestseller di Stieg Larsson.

I Film in prima visione su Sky Cinema e NOW

Non manca ovviamente il cinema in casa Sky, per un settore che ha da sempre rappresentato l'ossatura dell'offerta della TV satellitare. Anche qui le grandi acquisizioni si accompagnano a produzioni Originali come Piedone e il BarLume.

Le produzioni Sky Original cinematografiche

Sky Cinema si conferma la casa delle storie originali anche sul grande schermo. Entro la fine del 2026 assisteremo al ritorno di Salvatore Esposito, Silvia D'Amico e Fabio Balsamo nei tre nuovi film che compongono la seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli, diretti da Alessio Maria Federici. "Rappresento quello che è Sky" ha detto Esposito nel presentare il ritorno del suo Piedone, "ho iniziato facendo il cattivo e mi trovo in una serie in cui faccio l'opposto" come Sky che riesce a raggiungere tutti con approcci differenti. Troveremo "una Napoli diversa, più aperta al mondo, che racconteremo attraverso dei casi che cercheremo di risolvere."

Una scena de la Serie Piedone - Uno sbirro a Napoli

Spazio anche alla quattordicesima stagione della collection I delitti del BarLume, un vero "classico di casa Sky", diretta da Roan Johnson, Milena Cocozza e Marco Teti, che quest'anno vedrà come ospiti d'eccezione Caterina Guzzanti e Massimo Ceccherini. "La mia è la storia di un immigrato che non si sa perché si sia trasferito in Toscana" ha detto Guzzanti, "ha fatto vari mestieri e ora è finito sindaco, è uno che riesce sempre ad adattarsi: stupidi ma furbi, che riescono a sopravvivere."

Il grande cinema d'autore e i blockbuster internazionali

Hamnet: un'immagine di Jessie Buckley

Il catalogo delle prime visioni include alcuni dei titoli più prestigiosi del cinema contemporaneo. Spicca Hamnet - Nel nome del figlio, diretto da Chloé Zhao con Paul Mescal e la premio Oscar Jessie Buckley. Pedro Almodóvar torna dietro la macchina da presa con Amarga Navidad , mentre Olivier Assayas firma Il mago del Cremlino - Le origini di Putin, che vede protagonista Jude Law.

Una scena di Wicked 2

Per gli amanti del grande spettacolo sono in arrivo Wicked - Parte 2 con Cynthia Erivo e Ariana Grande e il disaster movie Greenland II - Migration con Gerard Butler. Sul versante italiano, riflettori puntati sulla commedia corale Prendiamoci una pausa con Giallini e Gerini e su Notte prima degli esami 3.0, nuova rilettura del cult generazionale scritta da Fausto Brizzi.

Gli Show di intrattenimento su Sky Uno e TV8

Anche sul fronte intrattenimento si propone un mix di grandi conferme e novità, da X Factor e MasterChef a nuovi programmi con Alessandro Borghese e Cannavacciuolo, ma anche Caressa insieme alla Parodi.

La stagione autunnale: X Factor 2026 e i grandi cult

I nuovi giudici di X Factor 2026

L'intrattenimento di Sky Uno riparte subito dopo la sosta estiva. Il primo a tornare in pista, il 6 settembre, sarà Bruno Barbieri con il nuovo ciclo di episodi di 4 Hotel e il confermato superpotere del "Barbieri Plus". Il 10 settembre si riaccendono i motori della musica con X Factor 2026: lo show musicale vede la conferma di Giorgia alla conduzione e di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo dei giudici, a cui si unisce quest'anno la new entry Irama.

A dicembre la programmazione si completa con la nuova attesissima Masterclass di MasterChef Italia, uno dei grandi appuntamenti dell'intrattenimento di Sky che "viene da una stagione straordinaria con picchi d'ascolto sui 7 giorni". Si parla di un +170% "nonostante la longevità", e la nuova stagione si conferma capitanata dal trio Barbieri-Cannavacciuolo-Locatelli. A questo si aggiungono i nuovi episodi di 4 Ristoranti insieme ad Alessandro Borghese, che torna con la dodicesima stagione.

E torna ovviamente anche la Gialappa's Band con lo show che conferma il suo grande successo con nuovi ospiti a cui manca però "quello stronzo lì!" hanno detto i Gialappi indicando Corrado Guzzanti, "sono cinque anni che non viene". Il ritorno è previsto per ottobre e il duo passerà l'estate "un po' a preparare, un po' in vacanza", per chiudere tutto a settembre e trovarsi pronti a incontrare di nuovo il loro pubblico.

I nuovi format on the road e i fornelli di TV8

Nella primavera 2027 debutta lo show Sky Original Taste of Italy, nuovo programma dello Chef Antonino Cannavacciuolo, che viaggerà on the road per incoronare i migliori cuochi tradizionali della provincia italiana insieme alla chef stellata Chiara Pavan e alla vincitrice di MasterChef 14 Anna Zhang. "È un sapore composito quello dell'Italia, che si compone di tanti sapori unici" ha spiegato la Pavan, e Anna Zhang ha aggiunto che il valore aggiunto sono "le persone che custodiscono le tradizioni di famiglia." La giovane chef entrerà infatti nelle famiglie per scoprire queste peculiarità, mentre la Pavan assaggerà i piatti per selezionare quelli che andranno alla sfida finale con Cannavacciuolo.

Una foto di Anna Zhang

Su TV8, sul fronte Free to Air, la prima serata si arricchirà con l'inedito talent Cooking Grandmas, una sfida culinaria tra dieci nonne d'Italia guidata da Alessandro Borghese. "Il nostro vero patrimonio gastronomico sono le nonne" ha detto lo chef, "e ho capito che vanno custodite e messe dietro i fornelli." Avverte però che "non è un MasterChef delle nonne", ma "un prodotto completamente nuovo e dal respiro internazionale" gestito con tempi rilassati e coinvolgenti... ma non per questo non competitivo: "le nonne sono molto campaniliste e agguerrite".

Novità assoluta in access è invece Italia per due - Consigli disordinati di viaggio, il travel show on the road che vedrà l'inedita coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa mettersi alla prova alla scoperta dei lati meno conosciuti del Bel Paese. Un programma i cui protagonisti sono tre: l'Italia e i due conduttori. "In ogni città ci sarà la possibilità di fare tre esperienze e scoprire l'Italia in maniera diversa" come ha spiegato Caressa. Novità che vanno a completare l'offerta in crescita della Free to Air, che ha raggiunto picchi di ascolto lo scorso maggio, trainata dal successo del Gialappa's Show e lo sport.

I grandi Documentari e l'offerta Factual

Non si vive solo di produzioni scripted e l'offerta Sky non potrebbe essere completa senza la componente factual che anche quest'anno accoglie diverse novità, tra qui una nuova produzione firmata da Pablo Trincia.

Politica, Storia e Musica su Sky Documentaries e Sky Arte

L'offerta factual propone sguardi profondi sulla nostra storia recente. Grande attesa per la docu-serie Sky Original Mattarella (working title), un ritratto intimo in due episodi dedicato alla presidenza di Sergio Mattarella arricchito da materiali d'archivio e backstage inediti. Ad ottobre 2026 arriverà lo storico Alessandro Barbero con 1848. L'Europa in rivolta, un documentario in tre episodi incentrato sull'anno che cambiò il destino del continente. La musica sarà invece protagonista a settembre su Sky Documentaries con Luciano, prima di tutto, un viaggio dietro le quinte del mondo di Luciano Ligabue in occasione del live che ha inaugurato l'Arena Milano Santa Giulia.

Il grande True Crime e le inchieste di Pablo Trincia

Sul fronte crime e inchieste spicca il ritorno di Pablo Trincia che nel 2027 firmerà Il vaso di Pandora (working title), una potente docu-serie e versione vodcast Sky Original focalizzata sui drammatici eventi della Scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. L'offerta di Sky Crime si completerà ad ottobre 2026 con Maisano racconta: Denise Pipitone guidato da Marco Maisano , a novembre con il documentario Melania Rea - Oltre il delitto condotto da Stefania Pinna e a dicembre con Crans Montana - Dentro la strage, inchiesta sull'incendio del locale avvenuto il primo gennaio 2026. A febbraio 2027 arriverà infine il ritratto intimo e controverso dedicato a Marco Pantani, raccontato attraverso i ricordi della madre Tonina.