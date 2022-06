Nope: l'horror di Jordan Peele vietato ai minori negli USA per "violenza e immagini sanguinose"

Mentre è imminente l'uscita nei cinema di Nope, nuovo horror firmato da Jordan Peele, arriva anche l'annuncio del rating R: negli usa il film sarà vietato ai minori di 17 anni per "violenza e immagini sanguinose".

L'uscita italiana di Nope è fissata per l'11 agosto. Il film viene definito nei materiali di stampa ufficiali come "un nuovo incubo pop" e "un'epopea horror espansiva".

Al centro della storia i residenti di una gola solitaria dell'entroterra della California che si trovano di fronte a una scoperta inquietante e agghiacciante.

Nel cast di Nope troviamo Daniel Kaluuya, già protagonista di Scappa - Get out, Keke Palmer e Steven Yeun. Tra gli interpreti c'è spazio anche per Barbie Ferreira, Brandon Perea e Michael Wincott.

I protagonisti della storia saranno James e Jill Underwood, coppia interpretata da Kaluuya e Palmer, proprietari dell'unico ranch in cui si allevano cavalli gestito da persone di colore in una piccola cittadina della California. I coniugi e altri abitanti si ritrovano al centro di un evento misterioso e anormale che minaccia di stravolgere la loro vita.