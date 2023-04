Non ho mai... 4: Devi ha una nuova cotta nel trailer che svela la data d'uscita

Devi torna per l'ultima stagione della serie in cui dovrà affrontare l'ultimo anno di liceo e prepararsi per il college, tra nuove cotte ed eventi inaspettati.

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della Stagione 4 di Non ho mai..., che chiuderà la serie creata da Mindy Kailing e Lang Fisher. Il debutto è previsto per l'8 giugno 2023 sulla piattaforma digitale.

Nel trailer vediamo Devi (Maitreyi Ramakrishnan) e i suoi amici tornare al liceo per il loro ultimo anno, quindi è meglio che i fan si preparino a dire addio a questi personaggi che ci hanno fatto compagnia negli ultimi quattro anni. Nel filmato scopriamo anche come la vita sentimentale della protagonista continui ad essere sempre più incasinata, tra vecchie frequentazioni e nuove cotte all'orizzonte. Tra le new entry della stagione c'è Michael Cimino, visto in Love, Victor.

Non ho mai... è stata creata da Mindy Kaling e Lang Fisher e ha fatto colpo su Netflix fin dalla prima stagione. La coppia è anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva, mentre Fisher ha assunto il ruolo di showrunner. La stagione finale sarà composta come le altre da dieci episodi da mezz'ora.

Nel cast tornano anche Poorna Jagannathan (Nalini Vishwakumar), Richa Moorjani (Kamala), Jaren Lewison (Ben Gross), Darren Barnet (Paxton Hall-Yoshida), Lee Rodriguez (Fabiola Torres), Ramona Young (Eleanor Wong).