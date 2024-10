La moda nelle serie tv: i look iconici dei teen drama di ieri e di oggi

Che si tratti dei blazer oversize di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 o dei capi glitterati di Euphoria, la moda delle serie tv ha da sempre un impatto enorme sul nostro guardaroba. Le protagoniste dei teen drama creano tendenze e definiscono i must have di intere generazioni. Ma quanto è cambiato il loro modo di esprimere la propria personalità attraverso la moda? E come si sono evoluti i look sul piccolo schermo dagli anni '90 e Duemila a oggi?

Da Beverly Hills a Veronica Mars: tutto il fascino dello stile Y2K

Shannen Doherty e Jennie Garth in una scena di Beverly Hills 90210

Partiamo dalle basi: negli anni '90 e 2000 le teen queen delle serie cult mescolavano lo spirito di ribellione proprio di ogni adolescente che si rispetti a un certo glamour spensierato. E - come oggi - mostravano i capi più cool da indossare in ogni occasione, rendendoli assolutamente indispensabili. Pensiamo a Beverly Hills 90210. Chi, almeno una volta, non ha desiderato vestirsi come Shannen Doherty o Luke Perry? Jeans a vita alta, cintura e blazer oversize (per lei), intramontabile T-shirt bianca à la James Dean e occhiali Ray-Ban (per lui): i loro outfit sono dei veri e propri statement.

Una scena di Buffy - L'ammazzavampiri

Qualche anno dopo Buffy Summers sarebbe arrivata a scombinare le carte diventando una vera icona di stile. Dal look preppy della prima stagione si passa quasi subito a un'estetica più grunge e punk, perfetta per la ronda notturna al cimitero. Sarah Michelle Gellar in Buffy - L'ammazzavampiri alterna minigonne e top in raso a pantaloni cargo e giacca in pelle, ombretti celesti perlati (argh!) a rossetti bordeaux e choker al collo. Perché la fine del mondo va affrontata, ok, ma sempre con stile.

Il look di Veronica Mars

Il cast di The O.C.

Con l'arrivo del nuovo millennio le cose sono diventate più glamour grazie ai triangoli amorosi e ai tormenti della patinata Orange County di The O.C.. Marissa Cooper e Summer Roberts sono state la massima espressione, ognuna a suo modo, della moda dei primi anni Duemila. Abiti super griffati, scarpe a punta e jeans a vita bassissima. Che siano declinati in versione sporty o boho chic poco importa: tutto in The O.C. è un'ode alle tendenze dell'epoca. Menzione speciale per Julie Cooper, che ha portato la tuta juicy di Paris Hilton su un altro livello.

Kristen Bell in Veronica Mars

A fare da contraltare al glamour californiano c'è Veronica Mars, l'adolescente detective protagonista dell'omonima e travagliata serie tv che ha aggiunto un pizzico di noir al classico teen drama di quegli anni. La Veronica di Kristen Bell è stata la regina dell'abbigliamento casual, forse tendente al dark ma sempre funzionale e pratico. Jeans con cinture borchiate, giacche verde militare, T-shirt grafiche e maglioncini a righe: i suoi capi riflettono la sua personalità e sono il perfetto mix tra comfort e coolness. Insomma, l'ideale per gli appostamenti.

Euphoria, Non ho mai... e Sex Education. Parola d'ordine: inclusività

Zendaya in Euphoria

Oggi la moda nelle serie teen ha subito una trasformazione radicale. Le protagoniste del piccolo schermo degli ultimi anni non si limitano a delineare le tendenze, ma utilizzano ancora di più la moda come mezzo di espressione personale. Così in Euphoria la moda è libera e inclusiva, spazia tra glitter, eyeliner grafici e outfit androgini. Ogni personaggio ha un proprio stile ben definito che racconta la sua storia meglio delle parole. Se Jules (Hunter Schafer) è una vera pioniera dell'estetica futuristica e gender fluid, Rue (Zendaya) è la quintessenza dello streetwear. Capi oversize, camicie a quadri e maglie stropicciate: i suoi outfit riflettono benissimo il suo complesso mondo interiore.

Una scena di Non ho mai...

La moda in Non ho mai... si fa più reale, accessibile e alla portata di tutte le adolescenti di oggi. Devi Vishwakumar, la protagonista, si muove in un contesto multiculturale e indossa capi che ogni ragazza della Gen Z può facilmente trovare in qualsiasi negozio di fast fashion. Jeans skinny, maglie colorate, cardigan oversize e felpe sono i must have assoluti. Non solo, nella serie (così come in Euphoria) viene normalizzata una fisicità più variegata che si va a sostituire alle silhouette magrissime e stereotipate del passato. Così Devi e le sue amiche hanno corpi diversi l'uno dall'altro ai quali associano stili assolutamente personali e unici.

Ncuti Gatwa in Sex Education 4

In Sex Education assistiamo, infine, a un mix di tendenze che strizzano l'occhio al vintage ma con una rivisitazione tutta contemporanea che sprizza fluidità da ogni look. L'abbigliamento di Maeve richiama i grandi classici del punk style anni '80 e '90 dove il chiodo di pelle è il capo da indossare sempre e comunque. Ma è Eric (Ncuti Gatwa) il vero punto di forza della serie, indubbiamente il più stiloso. Lui rende iconici i folgoranti capi in acetato, immancabili nel suo guardaroba che punta tutto sull'eccentricità.

I suoi sono outfit potenti, forti e mandano un messaggio chiaro rendendo visivamente non solo la sua personalità vivace, ma soprattutto l'orgoglio LGBTQ+. La moda è un linguaggio ed Eric lo usa per esprimere la sua autenticità, indipendente dai giudizi altrui. Non è forse questo a cui aspiriamo un po' tutti?