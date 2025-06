Nobody Wants This 2: Netflix rivela la data d'uscita dei nuovi episodi con Kristen Bell e Adam Brody

La nascente storia d'amore tra Joanne (Kristen Bell) e Noah (Adam Brody) proseguirà come noto nella seconda stagione di Nobody Wants This, che adesso ha una data d'uscita ufficiale.

Il debutto dei nuovi episodi sulla piattaforma è previsto per il prossimo 23 ottobre. La data d'uscita è stata annunciata dal cast e dalla troupe della serie Netflix durante l'evento riservato alle candidature Emmy per la prima stagione dello show.

Liberamente ispirata alla storia reale della creatrice Erin Foster, la prima stagione segue l'improbabile inizio della storia d'amore tra una podcaster agnostica e schietta e un rabbino anticonvenzionale dopo essersi incontrati a una cena. Dopo 10 episodi in cui si è esplorata la storia d'amore tra i due, il finale della prima stagione prospetta un futuro incerto, dopo che Joanne ha rivelato di non essere pronta a convertirsi all'ebraismo.

Il successo di Nobody Wants This su Netflix

Nobody Wants This

Il cast originale della prima stagione tornerà al completo insieme ad alcune nuove aggiunte. Leighton Meester compartirà come guest star nel ruolo di Abby, una mamma influencer di Instagram e nemesi d'infanzia di Joanne. Anche Miles Fowler, Alex Karpovsky e Arian Moayed appariranno nella prossima stagione.

Nobody Wants This: un'immagine di Adam Brody e Kristen Bell

Netflix ha rinnovato Nobody Wants This romantica non molto tempo dopo il suo debutto sulla piattaforma, nel settembre 2024. Dopo il successo della prima stagione, Foster ha parlato con Variety delle reazioni dei fan e di come la creazione della serie sia stata "un punto culminante della sua carriera".

"L'incredibile cast, la troupe, i produttori e i dirigenti hanno fatto sì che questo show diventasse quello che è oggi, e sperimentare le reazioni degli spettatori a questa serie ora che è in giro per il mondo è stato più di quanto potessi sognare", ha dichiarato l'attrice.