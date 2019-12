No Time to Die: il primo trailer del nuovo film su James Bond

Il primo trailer di No Time to Die, come aveva annunciato il breve teaser, è stato appena diffuso. Il 25mo film di James Bond arriverà al cinema il 9 aprile 2020.

Il primo trailer di No Time to Die, come il breve teaser aveva annunciato, è arrivato puntuale per mostrare le prime scene del 25mo film su James Bond, quello che segnerà l'addio definitivo di Daniel Craig al personaggio.

La clip si apre su Matera, dove James Bond deve sfuggire a qualcuno che lo sta inseguendo col preciso compito di uccidere lui e probabilmente anche Madeleine Swann, che gli siede accanto. Pensava di aver detto addio alla spericolata vita da agente segreto, ma qualcuno chiede il suo aiuto per una missione ad alto rischio e Bond non può dire di no. Così, con accanto una nuova agente 00 che gli darà parecchio filo da torcere, il nostro James Bond sarà costretto a tuffarsi nel doloroso passato di 007 Spectre (ritroviamo anche quel Blofeld di Christoph Waltz) per salvare il mondo da un futuro mai così buio, nelle mani del super cattivo dal volto sfigurato interpretato da Rami Malek.

In Bond 25 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.