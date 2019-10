No Time To Die: il regista Cary Fukunaga celebra la fine delle riprese di Bond 25

Le riprese di No time to die, ultimo film su James Bond, sono ufficialmente concluse e il regista Cary Fukunaga ha celebrato questo avvenimento con un post su Twitter.

No Time To Die: le riprese dell'ultimo film dedicato all'agente 007 James Bond, sono ufficialmente finite e il regista Cary Fukunaga ha dedicato un post al film tramite i suoi profili social ufficiali.

Gli account 007 di Twitter e Instagram ufficiali hanno confermato la notizia, rilasciando una foto del regista Cary Joji Fukunaga e Daniel Craig sul set di quello che fino a poco fa aveva il titolo provvisorio di Bond 25, mentre il cineasta ha condiviso un foto del ciak utilizzato sul set con la didascalia "È tutto"

No Time to Die vede Daniel Craig tornare come James Bond, molto probabilmente per l'ultima volta. Invece, alcune voci dicono che la co-protagonista Lashana Lynch verrà incoronata come il prossimo 007 in una scena del film, ma dobbiamo aspettare l'uscita per averne conferma.

No Time to Die inizia con James Bond che si ritira dall'MI6 in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa di un uomo che rappresenta una minaccia per il mondo, perché in possesso di un pericoloso dispositivo tecnologico.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 8 aprile 2020 e vedrà nel cast, al fianco di Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.