No Time to Die: il red carpet della premiere mondiale in streaming live su Facebook oggi

Tra le 6:30 pm e le 8:05 pm (ora italiana) Facebook offrirà la diretta in live streaming del red carpet della premiere mondiale di No Time to Die, che si terrà a Londra.

Il red carpet della premiere mondiale di No Time to Die, che si terrà presso la Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre, sarà visibile in streaming live in esclusiva su Facebook.

Variety ha anticipato che la piattaforma social si è garantita i diritti per mostrare il red carpet live di No Time to Die su Facebook e attraverso Oculus Venues, spazio sperimentale per la tecnologia Oculus VR.

The red carpet verrà mostrato tra le 6:30 pm e le 8:05 pm (ora italiana) del 28 settembre. la cerimonia verrà presentata da Clara Amfo. La produzione incorporerà i social video tools di Facebook come commenti live, didascalie e Q&As.

Le star di No Time to Die Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw e Naomie Harris sono attese sul red carpet, oltre a loro dovrebbero comparire il Principe William e la Duchessa di Cambridge Kate Middleton col Principe Charles e la Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker-Bowles.

Un'esperienza immersiva consentirà agli utenti di Oculus di accedere allo streaming live del tappeto rosso tramite l'app Oculus Venues aggiornata. Facebook ha anche lanciato un filtro AR interattivo su Instagram, di sua proprietà, che darà ai fan la possibilità di inserirsi nella sequenza di apertura di James Bond.

L'uscita italiana di No Time to Die è fissata al 30 settembre.