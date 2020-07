No Time To Die, Rami Malek inquietantissimo in una foto promozionale del film

No Time To Die, il villain di Rami Malek inquieta gli spettatori in una nuova foto del film di James Bond diretto da Cary Joji Fukunaga.

Rami Malek in No Time to Die

No Time To Die, un Rami Malek che più creepy non si può si "mostra" in questa nuova foto promozionale di Bond 25, in cui l'attore Premio Oscar interpreterà il villain.

Arriva da Empire una nuova immagine in esclusiva del prossimo film nella saga di 007, No Time To Die, l'ultimo che avrà come protagonista il James Bond di Daniel Craig.

Ad accompagnare l'attore britannico nella pellicola saranno star del calibro di Ana De Armas, Naomie Harris, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes, Christoph Waltz e Ben Wishaw, ma anche Rami Malek.

Molto si è parlato del personaggio che potrebbe interpretare l'attore di Mr. Robot e Bohemian Rhapsody, e tante sono state le ipotesi. Per ora sappiamo solo che sarà l'antagonista principale del film, che il suo nome è Safin, e che dovrebbe presentare sul sul volto delle visibili cicatrici, da qui la necessità di "mascherare" le proprie sembianze.

Qualcuno ipotizzava si potesse trattare anche del celebre Dr. No, nonostante l'ultimo trailer sembrerebbe far credere diversamente.

Da come si evince dalla foto, tuttavia, è difficile dubitare che mancherà di avere un qualsiasi effetto sul pubblico, dato che già così, con maschera bianca e vetro della porta a sfocare maggiormente la figura, sembra essere decisamente inquietante. Ma hey, se non altro è perfettamente in linea con i tempi.

No Time To Die sarebbe dovuto uscire nei cinema ad aprile, ma è stato spostato al prossimo novembre.