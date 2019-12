No Time To Die e l'orologio Omega di James Bond: ecco quanto costa!

Per No Time To Die, Omega ha creato un orologio speciale per James Bond che è anche possibile acquistare e farà impazzire i collezionisti: ecco quanto costano le due versioni.

Per No Time To Die, il nuovo film della saga di James Bond, Omega ha realizzato un orologio in esclusiva dedicato all'agente segreto più famoso del cinema. L'orologio costa 8.100 dollari nella versione con cinturino, e 9.200 con bracciale in metallo e sicuramente farà impazzire collezionisti ed appassionati della saga, è ovviamente indossato nel film da Daniel Craig ed è possibile vederlo anche nel trailer di No Time to Die che è stato rilasciato qualche giorno fa.

L'orologio - come si può vedere anche nella pagina ufficiale di Omega - sarà disponibile in due versioni da febbraio: quella più "economica", da 8.100 dollari su un cinturino NATO, e quella più costosa da 9.200 che ha invece un braccialetto a maglie di titanio. Ovviamente, Daniel Craig in No Time to Die indossa proprio quest'ultima, d'altronde la nostra spia preferita non ha mai avuto problemi di denaro ed è indubbiamente più adatta al suo stile elegante. E lo stesso Craig ha anche suggerito alcuni dettagli: "Quando abbiamo lavorato con Omega, abbiamo deciso che un orologio leggero sarebbe stato la chiave per un militare come 007. Ho anche suggerito alcuni tocchi vintage e di colori per dare all'orologio un tocco unico. L'ultimo pezzo sembra incredibile". Sul retro della cassa sono incisi una serie di numeri, che seguono il formato esatto dei veri orologi militari, incluso il numero 62, che è l'anno del primo film di James Bond, Agente 007, licenza di uccidere.

Chissà se Q, il suo inventore tuttofare, gli ha anche inserito qualcuno degli sfiziosi gadget tecnologici e letali che tanto abbiamo imparato a conoscere sin dai primi film con Sean Connery. Ci saranno raggi laser, sparerà o potrà essere usato come bomba? Chissà. Gli orologi d'altronde fanno parte del suo status symbol al pari del Martini agitato non mescolato e Omega è al polso di Bond dal 1995, prima indossava Rolex. Il cambio è legato ad una maggiore aderenza storica: Omega è, infatti, la marca di orologi usata tradizionalmente dalla Marina britannica. In No time to Die, diretto da Cary Fukunaga, farà il suo esordio anche la nuova Aston Martin Rapide E, la prima completamente elettrica. Perché pur avendo licenza di uccidere, ha deciso che è meglio avere un occhio di riguardo per il pianeta.