No Time to Die: nuova data d'uscita per la nuova avventura di James Bond

Arriverà a novembre il prossimo film su James Bond, No Time to Die, il nuovo capitolo della saga dell'agente 007, rimandato a causa dell'emergenza sanitaria.

Nuova data d'uscita per No Time to Die di Cary Fukunaga, il nuovo film dedicato alle avventure di James Bond che uscirà il prossimo 20 novembre dopo che l'uscita è slittata a causa dell'emergenza sanitaria.

Almeno negli Stati Uniti l'attesa sarà più breve del previsto: No Time to Die dovrebbe arrivare nelle sale il 20 novembre, mentre nel Regno Unito dovrebbe essere rilasciato il 12 novembre. L'uscita dell'action spy era originariamente prevista per lo scorso aprile.

In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

In Italia avremmo dovuto vedere l'ultimo film con Daniel Craig nei panni di 007 lo scorso 9 aprile, ma al momento non sappiamo quando arriverà. Un'attesa lunga per i fan del franchise, soprattutto perché l'ultimo capitolo dedicato a James Bond, 007 Spectre, è uscito nelle sale nel 2015, ben 5 anni fa. Sembra che il destino si sia accanito contro la pellicola, visto che già prima della pandemia No Time To Die non ha esattamente avuto una produzione regolare a causa dell'incertezza sulla presenza di Daniel Craig e a cambiamenti di registi e sceneggiatori.

No Time to Die è diretto da Cary Joji Fuyunaga e prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Nel cast con Daniel Craig ci saranno Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch.

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.