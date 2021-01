No Time To Die, i numerosi rinvii del film potrebbero portare a dei reshoot?

Secondo gli ultimi rumor, No Time To Die potrebbe essere sottoposto a dei reshoot a causa dei continui rinvii dell'uscita della pellicola nelle sale.

Dopo il più recente cambio di data per l'uscita di No Time To Die nelle sale, ora prevista per ottobre, si vocifera esservi la possibilità di alcuni reshoot per il film con protagonista Daniel Craig.

A parlarne è il tabloid inglese The Sun, che rivelerebbe l'intenzione di mettere nuovamente mano ad alcune scene del film per un motivo ben specifico.

Stando a quanto riportato, infatti, il problema sarebbe di natura tecnologica: per quando la pellicola arriverà finalmente nelle sale, i gadget a disposizione della spia delle spie risulterebbero troppo datati, visto il tempo trascorso da quando è stato girato il film alla sua uscita.

Ciò andrebbe dunque a discapito degli sponsor - che dovrebbero includere anche Nokia e Omega -, che a questo punto si ritroverebbero della pubblicità per dei modelli ormai obsoleti.

"Questo significa che alcune delle scene dovranno essere attentamente riviste e editate per far sì che che il tutto sembri più moderno possibile" avrebbero affermato degli insider. E le scene in questione che i produttori starebbero considerando gi girare nuovamente sarebbero, neanche a dirlo, quelle con Q (Ben Wishaw), il Gadget Man della MI6, colui che fornisce tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia agli Agenti Doppio 0.

Staremo a vedere, tuttavia, se sarà davvero così, se si ricorrerà semplicemente a delle modifiche in CGI, o se non si effettuerà alcun tipo di modifica.

Per farlo, però, ci toccherà aspettare, ancora una volta, l'arrivo di Bond 25 nelle sale.