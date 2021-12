No Time To Die: Naomie Harris era convinta che il finale sarebbe stato cambiato

No Time To Die è stato il nuovo film dedicato alla storia di James Bond con protagonista Daniel Craig e l'attrice Naomie Harris ha rivelato che era convinta i produttori avrebbero cambiato il finale prima della distribuzione nelle sale.

La star era infatti rimasta sconvolta dall'epilogo della storia diretta da Cary Fukunaga, al punto da credere che si trattasse di uno script falso ideato per evitare la possibile diffusione di spoiler.

Naomie Harris, parlando di No Time to Diecon il sito CinemaBlend, ha raccontato: "Sarei stata davvero arrabbiata se non mi avessero dato il finale giusto... Non riuscivo a crederci. Ho davvero pensato che lo avrebbero cambiato".

L'interprete di Moneypenny ha sottolineato: "Ho pensato 'Okay, hanno scritto questo finale, ma non è reale. Non possono... non possono farlo'. Perché non è mai accaduto a Bond, giusto? Non avevo mai visto niente di simile nella saga di Bond".

Il regista Cary Fukunaga, parlando dell'uscita di scena dell'agente 007 interpretato da Daniel Craig aveva inoltre dichiarato: "Volevo che fosse un finale chiaro. Ma volevo che non fosse di cattivo gusto. Non volevo una scena in stile Terminator 2 in cui si vede Sarah Connor ridotta in ossa. Ma volevo mostrare che non sarebbe fuggito tramite le fognature all'ultimo secondo. Quell'inquadratua dell'isola era un mix di macro e micro. L'effetto finale era 'Sì, se ne è andato, ma è riuscito ad assicurarsi che nessuna di quelle armi verranno usate in futuro".