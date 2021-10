No Time to Die, il consiglio di Daniel Craig al nuovo James Bond: "Non fare schifo"

Daniel Craig ha un consiglio importante per l'attore che prenderà il suo posto nella saga di James Bond: non fare schifo. Consiglio che arriva dopo che il divo ha detto addio con la quinta e ultima interpretazione di Bond in No Time to Die.

Da mesi girano voci sull'interprete che potrebbe assumere il ruolo di James Bond. Eredità che, dopo la svolta impressa dalle performance di Daniel Craig, sarà dura da raccogliere.

Durante un'apparizione nel podcast di SiriusXM Straight From the Hart, è stato chiesto a Craig cosa direbbe al suo successore. Ecco la sua risposta:

"Ci sono un paio di cose che gli direi, una è 'Non fare schifo'. Presndi il personaggio e fallo tuo. Penso che questo sia il modo per andare avanti. Voglio dire, mi sono impegnato il più possibile e ho cercato di elevarlo il più possibile. Spero di averlo lasciato a un buon livello e mi auguro che il prossimo interprete possa farlo volare".

Craig ha definito il franchise di Bond "incredibile", osservando che ci sono ancora "molte storie da raccontare":

"La cosa grandiosa dei film di Bond nel corso degli anni è che sono sempre cambiati con i tempi. Hanno sempre rispecchiato la politica, in qualche modo, e poi hanno riflettuto stili, moda e musica".

Il divo, che ha interpretato la spia dell'MI6 per 15 anni, ha osservato che finché "film come questo possono essere visti nei cinema, la sala ha una possibilità di sopravvivere".

Quando gli è stato chiesto chi secondo lui dovrebbe ottenere il ruolo di James Bond, Daniel Craig ha risposto prontamente: "Non è un mio problema. Ho già troppe cose a cui pensare e questo è un rompicapo. Non ne ho bisogno. Chiunque venga scelto, sarà fantastico. E io stavolta sarò al cinema con i miei popcorn e un drink a godermi lo spettacolo, non vedo l'ora".

Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.