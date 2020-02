No Time To Die: le mille facce di James Bond nel nuovo spot

Nel nuovo spot di No Time To Die,lanciato nel corso del Super Bowl 2020, vediamo un Daniel Craig a tutto tondo circondato dagli altri personaggi del 25° capitolo della saga.

Daniel Craig protagonista assoluto del nuovo spot di No Time to Die, promo lanciato durante il SuperBowl 2020, che anticipa l'uscita nelle sale il prossimo aprile della nuova avventura - la venticinquesima - dell'Agente Segreto al Servizio di Sua Maestà.

Nello spot vediamo Bong collaborare con una nuova 007, interpretata da Lashana Lynch, per poi lanciarsi in una serie di imprese spettacolari. Nel breve spot c'è spazio anche per un rapido sguardo al nuovo villain, interpretato da Rami Malek, ma il promo ha il sapore di un arrivederci - visto che si profila l'uscita di scena di Daniel Craig a favore di un nuovo/a interprete - per via della presenza di camei di personaggi del passato della saga come il Felix Leiter di Jeffrey Wright, l'Ernst Stavro/Blofeld di Christoph Waltz e molte altre figure viste in Skyfall e Spectre. Non manca neppure un rapido sguardo ai volti nuovi.

No Time to Die vedrà il ritorno di Daniel Craig nei panni di James Bond. Nel film l'Agente si è ritirato dall'MI6 e conduce un'esistenza tranquilla in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa dell'esistenza di un uomo che rappresenta una minaccia per il mondo perché in possesso di un pericoloso dispositivo tecnologico.

L'uscita di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.