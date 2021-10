No Time To Die, Daniel Craig e Rami Malek sorprendono il pubblico in un cinema di Burbank

Le star di No Time To Die Daniel Craig e Rami Malek sorprendono gli spettatori di un cinema di Burbak durante la proiezione dell'ultimo film di Bond.

Cosa c'è di più entusiasmante nel veder apparire davanti a sé le star di No Time To Die, Daniel Craig e Rami Malek, quando si va a vedere il film al cinema? È ciò che successo in un cinema di Burbank durante un'anteprima dell'atteso 25esimo capitolo della saga di James Bond.

Durante una proiezione in IMAX all'AMC Theater di Burbank, i due attori sono apparsi sul palco introducendosi a vicenda.

"Vorrei presentarvi qualcuno" ha esordito Craig "Ecco a voi il grande Premio Oscar Rami Malek!".

"Grazie" ha risposto Malek "E qui avete uno dei più grandi attori di sempre, Daniel Craig!".

"Questo film è stato realizzato in IMAX", ha continuato Craig, facendo riferimento al fatto che diverse scene di No Time To Die sono state girate utilizzando proprio quella tecnologia "Io non l'ho ancora visto in IMAX. Ma è stato fatto per essere visto sul grande schermo". "Non sapete quanto io sia felice di vedere che voi siete qui, seduti in una sala cinematografica, in procinto di vedere questo film sul grande schermo"

Il filmato, come riporta anche Deadline, è stato condiviso su Twitter dal Chairman degli AMC Theaters Adam Aron.

"È una figata assurda. Gli spettatori degli @AMCTheatres sono testimoni di cose incredibili. Daniel Craig e Rami Malek hanno sorpreso i nostri spettatori proprio prima di uno screening in @IMAX di No Time To Die all'AMC Theater di Burbank. Il nome è Bond... James Bond".