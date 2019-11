Daniel Craig conferma: "Non sarò più l'agente 007. Ho chiuso con Bond!"

No Time To Die sarà l'ultimo film dedicato alle avventure di James Bond con star Daniel Craig, come ha ribadito l'attore durante un talk show.

No Time To Die sarà l'ultimo film con Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007: la conferma arriva direttamente dall'attuale star del franchise che ha parlato della situazione durante il talk show condotto da Stephen Colbert.

L'attore, prossimamente nei cinema con il film Cena con delitto, ha avuto modo di parlare dell'iconico ruolo a cui dirà definitivamente addio al termine della promozione del nuovo capitolo delle avventure dell'agente segreto. Daniel Craig, a una domanda specifica di Colbert, ha dichiarato senza esitazione: "Ho chiuso con Bond".

L'interprete di 007 ha inoltre ricordato come ha coinvolto Phoebe Waller-Bridge dopo averne apprezzato il lavoro compiuto con la serie Killing Eve e ha condiviso qualche battuta divertente riguardante il lavoro compiuto con il premio Oscar Rami Malek, villain del film. Il protagonista di Mr. Robot aveva svelato che tra lui e Craig c'era stato un bacio dopo essere finalmente riusciti a trovare il giusto approccio a una scena molto complicata, chiedendosi però: "Questo mi rende una Bond girl?". Daniel ha quindi replicato divertito: "Bacio tutti i miei co-protagonisti. Penso che sia utile per rompere il ghiaccio".

Ecco il video con le dichiarazioni di Daniel:

Il protagonista di No Time to Die aveva già ribadito la sua intenzione di lasciare in eredità l'iconico ruolo a un altro attore in una recente intervista in cui aveva spiegato che in futuro non sarà più lui a occuparsi delle incredibili missioni dell'agente 007.

Nel film troviamo James Bond ritiratosi dall'MI6, intento a condurre un'esistenza tranquilla in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa dell'esistenza di un uomo che rappresenta una minaccia per il mondo perché in possesso di un pericoloso dispositivo tecnologico.

L'uscita di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.