No Time To Die: Daniel Craig conferma l'addio a James Bond "Ora dovrà farlo qualcun altro!"

Dopo No Time To Die, Daniel Craig dirà addio al personaggio di James Bond, è ora che a interpretarlo sia qualcun altro.

Dopo la fine delle riprese di No Time To Die, Daniel Craig conferma l'addio a James Bond, il divo inglese è intenzionato a lasciare campo libero ai colleghi per dedicarsi ad altro.

No Time to Die: Daniel Craig in azione in una foto

No Time to Die è attualmente in fase di post-produzione e Daniel Craig si riposa dalle fatiche sul set. Di recente l'attore ha rilasciato un'intervista al magazine tedesco Express in cui ribadisce l'intenzione di abbandonare il ruolo di James Bond. Ecco le sue parole: "In the futuro qualcun altro lo dovrà interpretare!".

Anche per quanto riguarda un possibile futuro da regista, Daniel Craig non lascia adito a speranze ed esclama: "Per amor di Dio, no! io la sera voglio tornare a casa, mangiare qualcosa e andare a dormire. Se sei un regista, la notte sei ancora con i produttori, sceneggiatori e con chi sa chi al telefono. E poi, dopo due ore di sonno, devi tornare sul set. No, grazie!"

No Time to Die vede Daniel Craig tornare come James Bond, a quanto pare per l'ultima volta. Nel film troviamo James Bond ritiratosi dall'MI6, intento a condurre un'esistenza tranquilla in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa dell'esistenza di un uomo che rappresenta una minaccia per il mondo perché in possesso di un pericoloso dispositivo tecnologico.

L'uscita di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.