No Time to Die: 30.000 litri di Coca-Cola versati sulle strade di Matera per uno stunt

I produttori di No Time To Die hanno rivelato di aver utilizzato più di 30.000 litri di Coca Cola sul set italiano del film a Matera per preparare uno stunt con Daniel Craig: ecco per quale motivo.

La realizzazione di No Time To Die, l'ultimo film dedicato alla saga di James Bond, ha previsto l'utilizzo di più di 30.000 litri di Coca-Cola che è servita a rendere più appiccicosa la strada sul set italiano a Matera e agevolare così le acrobazie degli stuntman per una scena che vedeva protagonista Daniel Craig.

I produttori di No Time to Die, infatti, hanno recentemente rivelato di aver usato oltre 31.000 litri di Coca-Cola per rendere una strada acciottolata meno scivolosa e permettere di realizzare un'acrobazia in motocicletta allo stuntman di James Bond. Il set in questione era situato a Matera e, a quanto pare, la Coca Cola avrebbe aiutato a rendere l'acciottolato in strada più appiccicoso e stabile.

No Time To Die: una foto scattata sul set del film

La produzione ha sborsato ben 55.000 sterline per acquistare la quantità giusta di Coca-Cola che sarebbe servita per la scena. Il boss degli stunt Lee Morrison ha raccontato a Total Film com'è andata, un'idea che a quanto pare vedeva protagonista Daniel Craig: "Ho speso quasi 60.000 euro per spruzzare Coca-Cola in giro per Matera. Ho spruzzato Coca-Cola su superfici scivolose per molte ore."

Il piano di Daniel Craig, concordato ovviamente con Lee Morrison e con il suo stuntman Paul Edwards, era di lasciare asciugare la bevanda, lasciando così un residuo appiccicoso sulla strada che avrebbe aiutato la moto da 450 cc ad avere un attrito maggiore sulla pavimentazione.

Dopo ben due ritardi a causa dell'emergenza sanitaria, No Time To Die dovrebbe arrivare nelle sale la prossima primavera e probabilmente sarà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'agente 007.