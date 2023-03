Nightmare - Dal profondo della notte, Mike Flanagan: "Vorrei espandere la saga di Wes Craven"

Dopo la su uscita nel 1984, Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven si è trasformato in un instant classic dell'orrore, dando vita a un lucroso e celebre franchise incentrato sul personaggio di Freddy Krueger. Naturale che un maestro dell'orrore come Mike Flanagan voglia creare un progetto ispirato al primo Nightmare, progetto che quanto pare coccola da diverso tempo.

Parlando con Al Horner, conduttore di Script Apart, Mike Flanagan ha dichiarato:

"Uno dei progetti da sempre sulla mia lista per sempre è Nightmare - Dal profondo della notte. Sarebbe davvero divertente. Ho un'idea completa che ho elaborato un paio di anni fa. La situazione dei diritti è talmente confusa che nessuno sa chi lo controlli veramente. Mi piacerebbe molto, ma non abbiamo idea con chi dovremmo parlare. Ho passato quasi un anno della mia vita a collaborare con Heather Langenkamp e ne abbiamo parlato. Ma è come se nessuno sapesse cosa fare. Magari in futuro, chissà."

L'ultimo capitolo della saga di Nightmare è il reboot del 2010, Nightmare, con Rooney Mara e Kyle Gallner. dopo aver realizzato le imprese titaniche dell'adattamento di Doctor Sleep e del romanzo gotico di Shirley Jackson, di ui è stata tratta l'hit Netflix Hill House, chissà che Mike Flanagan on sia l'uomo giusto per ridar vita alla saga di Freddy Krueger ridandogli vita in nuovi incubi. Lo scopriremo prossimamente.