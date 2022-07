I Mostri: il film di Rob Zombie arriverà in autunno su Netflix

Rob Zombie ha annunciato via Instagram che il suo film ispirato alla serie I Mostri arriverà su Netflix in autunno.

Il film I Mostri diretto da Rob Zombie sarà distribuito da Netflix e a rivelarlo è stato proprio il regista online.

Il progetto, di cui è stato diffuso pochi giorni fa il trailer, sembra destinato ad arrivare in streaming in autunno, proprio in tempo per Halloween.

Rob Zombie, affiancando il poster del suo film alla locandina della serie Mercoledì diretta da Tim Burton, ha dichiarato: "Questo autunno vi spaventeremo come se fosse il 1964! Sì, I Mostri e La famiglia Addams stanno tornando in contemporanea grazie a Netflix. Sono passati 58 anni fa quando è accaduto per la prima volta questo scontro. Sarà l'intrattenimento perfetto per il vostro party mentre starete intagliando la zucca".

Il filmmaker ha inoltre condiviso una pagina della rivista TV Guide dell'annata 64-65.

Nel film The Munsters l'attore Jeff Daniel Phillips apparirà nel ruolo di Herman Munster, mentre Sheeri Moon Zombie è Lily Munster e Daniel Roebuck è il Nonno.

Tra gli interpreti ci sono poi Cassandra Peterson nel ruolo di Barbara Carr, Jorge Garcia, Richard Brake, Catherine Schell, e Sylvester McCoy.

Rob Zombie ha parlato in più occasioni della sua passione per la sitcom, registrando anche un commento per la versione blu-ray di Munster, Go Home!. Il filmmaker ha citato i personaggi dello show anche in alcune sue canzoni e nel 2010 aveva ammesso di aver visto ogni episodio almeno 17 volte.

Lo show originale raccontava la storia della vita di una famiglia di mostri che comprendeva anche vampiri e licantropi.