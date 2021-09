Nightmare Alley: il teaser trailer del nuovo film di Guillermo del Toro

Stanotte è stato rilasciato il trailer di Nightmare Alley, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro e interpretato, tra gli altri, da Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper e Toni Collette. Lo studio ha ufficializzato l'appuntamento nelle nostre sale che accoglieranno quindi il progetto qualche settimana dopo il debutto negli Stati Uniti previsto per il 3 dicembre.

Il trailer anticipa i toni del film che sarà vietato ai minori, in quanto contiene "violenza estrema e sanguinosa, di alcuni contenuti sessuali, nudità e linguaggio volgare". La sinossi del film recita: "Un ambizioso giovane giostraio (Bradley Cooper) con un talento per manipolare le persone con un paio di parole ben scelte ha una relazione con una psichiatra (Cate Blanchett), ancora più pericolosa rispetto a lui. Nel cast del circo ci sono poi Molly (Rooney Mara), l'imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nella parte dell'uomo forzuto. Richard Jenkins interpreterà un membro dell'alta società, l'industriale Ezra Grindle".

Quando mancano quattro mesi alla sua uscita nelle sale statunitensi, il pubblico internazionale ha la possibilità di dare uno sguardo più approfondito a Nightmare Alley, il film che segna il ritorno al cinema di Guillermo del Toro a quattro anni da La forma dell'acqua. Il film del 2017 ha ottenuto un grande successo internazionale, riuscendo a conquistare sia l'Oscar al miglior film che il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Il regista messicano sperava di poter tornare al Lido anche con il suo nuovo lavoro ma ha dovuto rinunciarci a causa dei tempi necessari ad ultimare il film.

Di certo, Nightmare Alley punta quantomeno a dire la sua sul fronte dei premi internazionali. Per riuscirci, del Toro ha puntato su una coppia già collaudata, capace nel 2015 di far innamorare pubblico e critica. Ci riferiamo a Cate Blanchett e Rooney Mara che, a sei anni di distanza da Carol di Todd Haynes, hanno condiviso nuovamente un set cinematografico. Con loro, nel nuovo film, ci sono anche Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman e David Strathairn.

Nel team che ha collaborato con Guillermo del Toro per la realizzazione di Nightmare Alley ci sono anche il production designer Luis Sequeira, il direttore della fotografia Dan Laustsen, il supervisore agli effetti speciali Dennis Berardi e il montatore Cam McLauchlin. La sceneggiatura è invece firmata da Del Toro e Kim Morgan. Per quanto riguarda l'uscita del film in Italia, bisognerà attendere il 27 gennaio 2022.