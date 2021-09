Nightmare Alley: cambia la data di uscita del nuovo film di Guillermo del Toro

La data di uscita di Nightmare Alley, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro, è stata cambiata e la pellicola uscirà nello stesso fine settimana di Spiderman: No Way Home.

Nightmare Alley, il prossimo film di Guillermo Del Toro, ha una nuova data di uscita: il 17 dicembre 2021. Questa decisione dimostra che la Disney è estremamente fiduciosa riguardo al nuovo film del regista de La forma dell'acqua, visto che la pellicola uscirà nelle sale durante lo stesso fine settimana di Spiderman: No Way Home.

Nightmare Alley è un remake dell'omonimo film del 1947, basato sul romanzo di William Lindsay Gresham, ed ha un cast corale di stelle guidato da Bradley Cooper e Cate Blanchett, oltre a Toni Collette, Ron Perlman, Willem Dafoe, Rooney Mara, Paul Anderson, Holt McCallany, David Strathairn, Mary Steenburgen, Tim Blake Nelson, Jim Beaver, Clifton Collins Jr., Richard Jenkins e altri.

La pellicola è un thriller psicologico ed è il seguito de La forma dell'acqua - The Shape of Water di Del Toro, il suo film di fantascienza vincitore del premio come miglior film del 2017. Tuttavia, il prossimo film di Guillermo ha il potenziale per superare quello che ha precedentemente realizzato con la pellicola del 2017, considerando il cast stellare e la sicurezza con cui la Disney ha deciso di cambiare la data d'uscita.

È di buon auspicio per Nightmare Alley che la Disney abbia messo il film di fronte a quello che sarà probabilmente il più grande successo dell'inverno. Come sappiamo, Guillermo del Toro è un regista molto acclamato: in passato i suoi film hanno incassato numeri molto alti al botteghino se paragonati ai suoi budget medio-bassi e questa volta non dovrebbe essere molto diverso, soprattutto se la pellicola sarà premiata nel 2022.