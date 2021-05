Niente di nuovo sul fronte occidentale: la prima foto del remake Netflix con Daniel Brühl

Le riprese di Niente di nuovo sul fronte occidentale, con Daniel Brühl, sono in corso in Repubblica Ceca, ecco la prima foto dal set del film Netflix.

All Quiet On The Western Front: la prima foto dal set del film Netflix

Dalla Repubblica Ceca arriva la prima foto dal set del remake di Niente di nuovo sul fronte occidentale, pellicola bellica prodotta da Netflix e interpretata da Daniel Brühl.

Deadline ha diffuso la foto anticipando le novità sulla pellicola in lavorazione. Edward Berger dirige il film anti-bellico girato in lingua inglese e tedesca, ispirato al romanzo di Erich Maria Remarque. All Quiet on the Western Front è prodotto da Malte Grunert per Amusement Park Film, la sceneggiatura è firmata da Ian Stokell, Lesley Paterson e da Edward Berger.

Nel cast Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Adrian Grünewald, Devid Striesow, Andreas Döhler, Sebastian Hülk, Alexander Schuster, Luc Feit, Michael Wttenborn, Michael Stange, André Marcon, Tobias Langhoff e Anton von Lucke.

La storia segue tre giovani che si arruolano volontariamente nell'esercito tedesco. Pieni di eccitazione e di fervore patriottico, i ragazzi partecipano con entusiasmo a un conflitto in cui credono, ma una volta sul fronte occidentale, scoprono l'orrore della guerra che distrugge l'anima. I loro preconcetti sul nemico, sui diritti e sui torti sgretolano. Durante il conto alla rovescia per l'armistizio, il protagonista del romanzo deve continuare a combattere fino alla fine, con nessun altro scopo se non quello di soddisfare il desiderio dei massimi vertici di porre fine alla guerra con un'offensiva tedesca.

Il romanzo è stato notoriamente adattato da Universal e Lewis Milestone nel 1930 conquistando due Oscar per il miglior film e il miglior regista.