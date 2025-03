Nicole Kidman: pubblico scioccato dopo la premiere mondiale di Holland al SXSW

Ha turbato gli animi del pubblico del SXSW Conference & Festivals di Austin, Texas, la visione di Holland, nuovo thriller satirico con Nicole Kidman che ha avuto la sua prima mondiale in Texas prima di approdare su prime Video a partire dal 27 marzo.

A scioccare il pubblico, i colpi di scena selvaggi e la comicità fuori dagli schemi della pellicola che vede Nicole Kidman nei panni della casalinga Nancy Vandergoot, che vive a Holland, Michigan, dove la sua vita apparentemente serena viene sconvolta quando lei e uno dei suoi amici scoprono un terribile segreto. Nel cast di Holland troviamo Gael García Bernal, Matthew Macfadyen e Jude Hill. Il film, scritto da Andrew Sodorski, è diretto da Mimi Cave.

Gael Garcia Bernal in auto

La reazione del pubblico

Holland si apre come una commedia ambientata nella periferia americana prima di precipitare in qualcosa di molto più sinistro. Il colpo di scena principale del film avrebbe sconvolto il pubblico rendendo palpabile la tensione in sala, secondo ScreenRant.

Sebbene il terzo atto di Holland sia un viaggio emozionante e contorto, il pubblico ha accolto calorosamente il cast e la regista nell'incontro post-proiezione da cui è trapelata tutta la passione di Nicole Kidman per il progetto.

"Penso che ci sia un'ingenuità in Nancy che è bellissima" ha detto Nicole Kidman, parlando del suo personaggio. "Desidera una vita eccitante. E inoltre sente che c'è qualcosa che non va nel suo mondo, e non riesce a capire cosa. Non lo sa. Desidera ardentemente qualcosa di più dalla sua vita, vuole chiederlo, e non sa come chiederlo, ed è per questo che è attratta dal personaggio di Gael. E si ritrova coinvolta in un mistero più grande di lei. Ha una qualità infantile. E poi, sai, cala il sipario e deve davvero crescere e affrontare la vita. E questo è probabilmente l'arco narrativo che vedo in lei."