Nicole Kidman ha lavorato con 19 registe donne in otto anni: "L'unico modo per cambiare le cose"

Nel 2017, Nicole Kidman promise di lavorare con una regista donna ogni 18 mesi. A distanza di otto anni da quella promessa, l'attrice ha dimostrato di averla mantenuta.

Da produttrice e attrice, Kidman ha lavorato ben 19 volte negli ultimi otto anni a progetti diretti da donne. In una recente intervista, la star ha spiegato il motivo di questa scelta: il margine di errore.

Nicole Kidman spiega perché lavora spesso con registe donne

Secondo la star di Babygirl, le donne subiscono una forte pressione per risultare perfette ogni volta che i loro film vengono finanziati, mentre agli uomini sono concessi molti più margini di errore.

Primo piano di Nicole Kidman in Babygirl

"Si può cambiare ma solo partecipando concretamente ai film diretti da donne" ha spiegato Kidman nell'intervista. L'ultimo film dell'attrice uscito nelle sale, Babygirl, è diretto proprio da una donna, Halina Reijn.

Nicole Kidman stacanovista del grande schermo

Time Magazine ha sottolineato come Nicole Kidman riesca a collaborare con così tante registe perché 'non smette mai di lavorare'. C'è un motivo ben preciso che spiega questa scelta dell'attrice.

"Il mio desiderio è essere di supporto alle nuove generazioni e usare ciò che ho e che posso fare per persone come Halina Reijn" ha spiegato Kidman "Mi è molto difficile pensare a me stessa perché il mio istinto mi porta a prendermi cura degli altri. Posso creare più opportunità di lavoro, offrire maggiore impiego a diverse persone".

Nicole Kidman in una scena di Dogville

Il prossimo progetto di Nicole Kidman è la première di Holland, film nel quale ha recitato con Matthew Macfadyen, Jude Hill e Gael Garcia Bernal.