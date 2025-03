Holland, Nicole Kidman e Gael Garcia Bernal: "Crediamo nel lavoro di squadra, non nel divismo"

Un paradiso di tulipani e mulini a vento può trasformarsi in inferno grazie alla fervida creatività della regista Mimi Cave, qui all'opera seconda dopo una lunga esperienza nel mondo dei videoclip. Su Prime Video, Holland, misterioso thriller con venature camp interpretato dalle star Nicole Kidman e Gael Garcia Bernal, che hanno parlato del progetto e della loro collaborazione nel corso di un incontro virtuale con la stampa globale insieme a Mimi Cave.

Nicole Kidman con la fronte macchiata di sangue

Nel film, Kidman interpreta Nancy, moglie e madre apparentemente appagata. Quando i frequenti viaggi di lavoro del marito la inducono a sospettare un tradimento decide di indagare coinvolgendo l'amico insegnante portando alla luce segreti oscuri che sconvolgeranno la loro esistenza. "Nancy è convinta di vivere un'esistenza idilliaca, ma in fondo al suo cuore è irrequieta, desidera altro" spiega l'attrice. "La cornice in cui la sua storia è immersa è un mondo idilliaco e fantastico, ma sotto la superficie qualcosa si agita".

L'oscurità dietro i colori sgargianti dei tulipani

Gael Garcia Bernal scruta la folla di Holland

Senza dubbio, l'ambientazione di Holland è centrale per la storia. Pur esistendo realmente, la cittadina del Michigan in cui Mimi Cave ha ambientato il suo thriller è stata in gran parte reinventata per l'occasione. "Sono stata a Holland l'altra sera per la proiezione e abbiamo parlato del motivo per cui abbia scelto proprio questa città" ha spiegato la regista. "Ha qualcosa di speciale perché conserva le tradizioni di un tempo, parate, mulini, il Festival dei Tulipani. Era lo sfondo cinematografico perfetto in cui ambientare la storia perché contiene quel senso di nostalgia".

Matthew Macfadyen gioca col figlio Jude Hill

Lo scambio sincero di complimenti lascia trapelare l'intesa nata sul set tra Nicole Kidman e Gael García Bernal. "Mi sono fidato immediatamente dopo aver letto questo copione misterioso e intrigante, ho provato complicità per il personaggio di Dave" ha spiegato l'attore messicano. "Con Mimi e Nicole c'è stata subito intesa, da lì ho iniziato a scavare per creare il mio personaggio e mi è piaciuto molto il modo in cui Mimi mescola i generi. Il risultato è molto particolare".

Un cast stellare affiatato

Matthew Macfadyen e Nicole Kidman discutono

La capacità di mescolare generi diversi con risultati unici e originali sembra essere una caratteristica di Mimi Cave fin dalla sua opera prima, il thriller cannibale Fresh, con Sebastian Stan. Le star amano essere dirette da questa cineasta quarantenne con le idee chiare capace di attirare nomi di primo piano. "Mi piace veder interagire nomi famosi sullo schermo in storie impossibili" ammette la regista. "Nicole e Gael si ammiravano da prima del film e per me è stato un dono poter lavorare con persone così piene di talento. Ogni giorno ho imparato da loro qualcosa di diverso ed è stato stato bello per me veder crescere il legame tra di loro".

La regista Mimi Cave col cast di Holland al completo

Sulla stessa linea Nicole Kidman, che confessa: "Quando Gael ha accettato la parte ho pensato 'Grazie a Dio'. Essendo un ruolo così inusuale avevo bisogno di un sostegno. Lui mi ha fatto ridere tanto, è che così empatico e ricco di talento. Lavorare con lui è emozionante e stimolante sul piano intellettuale". Commenti entusiastici anche per Matthew Macfadyen, che interpreta Fred, il marito di Nancy. "Matthew è inglese quindi ha dovuto fare uno sforzo ulteriore. I suoi tempi comici perfetti e il senso di mistero caratterizzano la sua performance. Più gli attori lavorano insieme e si confrontano più il film viene bene. Credo nella collaborazione, non nel divismo". Soddisfatto anche Gael Garcia Bernal, che si sente privilegiato ad aver potuto collaborare con colleghi come Kidman e Macfadyen, "sentendomi parte di una squadra. Vederli portare il loro percorso artistico nel ruolo mi ha stimolato a fare sempre meglio".

Il coraggio di Nicole Kidman

Un primo piano di Nicole Kidman

Con Holland, prosegue la serie dei ruoli fuori dal comune per Nicole Kidman. L'attrice premio Oscar ama osare e non teme di risultare ridicola né di mettersi a nudo per i personaggi che sceglie di interpretare. "Mi piace mettermi alla prova con ruoli estremi. Non mi sono mai considerata una star, mi piace creare personaggi" spiega lei. "Nel caso di Nancy abbiamo lavorato a lungo sull'accento e sui gesti. Emana un'innocenza che ho trovato affascinante, guarda il mondo con meraviglia. Anche i costumi e i colori sono stati essenziali per aiutarmi a trovare il personaggio. Mi piace esplorare e provare cose diverse e sono fortunata a potermelo permettere. Non lo dimentico mai perché so che tanti non sono nelle condizioni di farlo".

Alla domanda su come spera che il film sia accolto dal pubblico di Prime Video, l'attrice confessa: "Mi auguro che lo trovino emozionante come le montagne russe, mi piacerebbe che ne fossero sorpresi, ma spero soprattutto che si divertano. Ora come ora ne abbiamo davvero bisogno".