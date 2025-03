Prime video: da LOL 5 alla nuova serie di Maccio Capatonda, tutte le novità di marzo 2025

La nuova stagione di LOL, la serie di Maccio Capatonda e il nuovo film di Nicole Kidman: ecco le proposte di Prime Video per il mese di marzo. Ecco dunque i titoli che vedremo sulla piattaforma nei prossimi giorni.

Prime Video, la nuova edizione di LOL

Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti nella seconda edizione di LOL

LOL: Chi ride è fuori S5, dal 27 marzo Il comedy show dei record prodotto in Italia torna per la quinta stagione con nuovi protagonisti: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli. Si unirà al cast anche quest'anno un aspirante comico, vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Ad osservare l'esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, due nuovi host d'eccezione: Alessandro Siani e Angelo Pintus. 6 episodi, 5 disponibili dal 27 marzo e l'ultimo disponibile dal 3 aprile.

I film in arrivo a marzo

Le novità:

Scatta l'amore, dal 6 marzo

La duplicità di Tyler Perry, dal 20 marzo

Giovanni Soldini-Il mio giro del mondo, dal 25 marzo

Holland, dal 27 marzo

Locandina di Holland

In Holland Nicole Kidman interpeta la meticolosa Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga che conduce una vita apparentemente perfetta insieme al marito, stimato pilastro della comunità (Matthew Macfadyen) e il figlio (Jude Hill), nell'idilliaca Holland, in Michigan, città dei tulipani. Presto la città precipita in una spirale di eventi oscuri. Nancy e il suo affabile collega (Gael García Bernal) iniziano a nutrire sospetti su un segreto, e finiranno per scoprire che nulla nelle loro vite è come sembra.

Scatta l'amore è una commedia romantica. Pia (Simone Ashley), fotografa in difficoltà, riceve una predizione: il vero amore e il successo nella carriera la attendono nei prossimi cinque appuntamenti a cui parteciperà. Con il matrimonio della sorella che incombe e la famiglia che le fa da organizzatrice di incontri, ricompare il suo ex (Hero Fiennes Tiffin), gettando la sua vita sentimentale e professionale nel caos.

In La duplicità di Tyler Perry Marley (Kat Graham), un famoso avvocato, si trova ad affrontare il suo caso più personale quando le viene affidato il compito di scoprire la verità dietro l'uccisione del marito (Joshua Adeyeye) della sua migliore amica Fela (Meagan Tandy). Aiutata dal fidanzato (Tyler Lepley), un ex poliziotto diventato investigatore privato, Marley dovrà cercare di capire cosa è realmente accaduto, finendo al centro di un intricato labirinto di inganni e tradimenti.

Di seguito invece, tutti gli altri titoli disponibili a marzo:

Single ma non troppo, dal 1º marzo

A scuola con papà, dal 1º marzo

Trappola in fondo al mare, dal 1º marzo

Trappola in fondo al mare 2: Il tesoro degli abissi, dal 1º marzo

La rivincita delle bionde, dal 1º marzo

Una bionda in carriera, dal 1º marzo

Ufficialmente bionde, dal 1º marzo

I magnifici sette, dal 1º marzo

I magnifici sette cavalcano ancora, dal 1º marzo

I magnifici 7 , dal 1º marzo

Wargames - Giochi di guerra, dal 1º marzo

Il lato positivo - Silver Linings Playbook , dal 1º marzo

The Family Man, dal 1º marzo

Gangs of Paris, dal 1º marzo

Caccia al killer: Monster , dal 1º marzo

C'mon C'mon , dal 1º marzo

800 eroi , dal 1º marzo

Cosa mi lasci di te, dal 1º marzo

A Private War , dal 1º marzo

2 Fantasmi di troppo , dal 1º marzo

You're Killing Me, dal 2 marzo

Life: Non oltrepassare il limite, dal 5 marzo

L'incantesimo del lago, dal 5 marzo

L'incantesimo del lago 2 - Il segreto del castello, dal 5 marzo

Rido perché ti amo, dal 7 marzo

Shattered - L'inganno, dal 7 marzo

Familia, dal 9 marzo

L'ultima sfida, dal 12 marzo

Alad'2, dal 14 marzo

Monsters and Men, dal 14 marzo

A Vigilante, dal 15 marzo

Late Night with the Devil: In onda con il diavolo, dal 16 marzo

Hancock, dal 19 marzo

Spider-Man, dal 19 marzo

Spider-Man 2, dal 19 marzo

Spider-Man 3, dal 19 marzo

The Amazing Spider-Man, dal 19 marzo

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, dal 19 marzo

Spider-Man: Homecoming, dal 19 marzo

Spider-Man: Un nuovo universo, dal 19 marzo

Spider-Man: Far from Home, dal 19 marzo

Spider-Man: No Way Home, dal 19 marzo

Fury, dal 20 marzo

The Last Duel, dal 21 marzo

Amanti & tradimenti, dal 21 marzo

Force of Nature: Oltre l'inganno, dal 28 marzo

C'è ancora domani, dal 31 marzo

Le serie tv:

Queste invece, le serie che troveremo su Prime a marzo:

Demon Slayer - Kimetsu no yaiba S4, dal 1º marzo

La Ruota del Tempo S3, dal 13 marzo

Knuckles, dal 20 marzo

One Piece S8, dal 20 marzo

Sconfort Zone, dal 20 marzo

Bosch: L'eredità S3, dal 27 marzo

La ruota del tempo locandina

Basata sulla serie bestseller di libri fantasy di Robert Jordan, ne La Ruota del Tempo un umile ragazzo di campagna, Rand al'Thor, scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand al'Thor ritrova i suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. Ma nella terza stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, le seguaci dell'Aja Nera sono senza freni, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all'inseguimento del Drago... inclusa Lanfear, la cui relazione con Rand comporterà per entrambi il dover fare una scelta cruciale tra Luce e Tenebre. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi, Rand diventa sempre più irriconoscibile, anche per Moiraine ed Egwene, le sue più strette alleate. Queste donne potenti, che all'inizio della serie erano maestra e allieva, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi alle Tenebre... a qualunque costo.

La locandina di Sconfort Zone

In Sconfort Zone Maccio Capatonda sta attraversando un periodo di profonda crisi, personale e professionale, che lo blocca da mesi e mette a rischio la scrittura della sua prossima serie tv. Crede di aver perso l'ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia. Lo psicologo promette di curarlo con una nuova terapia d'urto. Lo obbligherà ad uscire dalla sua confort zone, sottoponendolo a una serie di prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenza. Ogni settimana, Maccio dovrà portare a termine un compito che metterà in crisi un ambito della sua vita e lo costringerà ad affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all'ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all'attaccamento ai beni materiali. Entrare nella sua, personalissima, Sconfort Zone, sarà il modo migliore di superare la crisi?