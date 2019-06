Big Little Lies 2, Nicole Kidman: "La nuova stagione era necessaria"

Nicole Kidman, in un incontro con la stampa a New York, ha spiegato perchè Big Little Lies 2, una nuova stagione che non doveva esistere, è stata invece un atto necessario.

Big Little Lies 2 non sarebbe mai esistita se Nicole Kidman non avesse ritenuto la nuova stagione necessaria. Lei e la sua co-produttrice e co-protagonista Reese Witherspoon, che hanno passato mesi a tentare di convincere la scrittrice Liane Moriarty per dare un futuro alle cinque di Monterey.

"La situazione in origine era quella che conoscono tutti, anche se io e Reese eravamo d'accordo sul fatto di aver vissuto un'esperienza straordinaria. Poi è successo quello che non ci aspettavamo: siamo state letteralmente subissate di richieste per altri episodi" ha raccontato Nicole Kidman in un evento di presentazione a New York. La diva ha ammesso che il dibattito, con il network, con gli altri produttori ma anche con amici e conoscenti, è stato davvero serrato, ma c'è stato un parere che ha convinto Nicole della necessità di nuove storie.

Ed è grazie a un amico della Kidman se ora la seconda stagione dello show è realtà (trovate qui la nostra recensione dei primi episodi di Big Little Lies 2): "Sono stati in tanti a dirmi che la mini-serie, con una singola stagione, funzionava benissimo senza bisogno di altro, ma un amico, un uomo, mi ha detto "Quelle donne meritano che le loro storie vengano raccontate al di là di quella prima stagione". Mi sono sentita così toccata da quel commento che mi sono subito convinta che era la cosa giusta da fare. Non dobbiamo essere chiusi e ostinarci a rimanere sulle posizioni iniziali, ora si possono davvero cominciare a esplorare i sentimenti di quelle donne e soprattutto le conseguenze delle loro azioni".

Nicole Kidman (Celeste), Reese Witherspoon (Madeline), Laura Dern (Renata), Zoë Kravitz (Bonnie) e Shailene Woodley (Jane) torneranno il 9 giugno su HBO e a partire dal 18, con un doppio episodio, anche in Italia su Sky Atlantic.