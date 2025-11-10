Nicole Kidman tra le star del film horror The Young People, diretto da Osgood Perkins

L'attrice australiana reciterà nel nuovo progetto del regista di Longlegs e The Monkey, le cui riprese sono in corso a Vancouver.

Nicole Kidman ha iniziato a lavorare sul set di un nuovo film: The Young People, il prossimo progetto, descritto come un horror, che verrà diretto da Osgood Perkins.

La star australiana è attualmente impegnata nelle riprese che si svolgeranno a Vancouver, in Canada.

I dettagli del nuovo film horror

In precedenza la produzione aveva svelato che tra gli interpreti ci saranno Lola Tung, Nico Parker, Brendan Hines, Cush Jumbo, Heather Graham, Johnny Knoxville, Lexi Minetree, Lily Collias, e Tatiana Maslany.

La trama di The Young People non è stata ancora rivelata, tuttavia le prime anticipazioni parlano di una storia con al centro una coppia di amici fin dai tempi della scuola. Uno dei personaggi, tuttavia, inizia ad avere un comportamento preoccupante.

The Others: un primo piano di Nicole Kidman

Chi porterà nei cinema The Young People

Neon distribuirà il film nelle sale americane e si occuperà degli accordi per l'arrivo nei cinema a livello internazionale durante l'American Film Market.

Il regista Osgood Perkins si occuperà anche della produzione insieme al suo partner Chris Ferguson per conto di Phobos, in collaborazione con Brian Kavanaugh-Jones per Range.

Il filmmaker ha stretto un accordo con Neon dopo il successo ottenuto da Longlegs (di cui potete leggere la nostra recensione), con star Maika Monroe e Nicolas Cage e che ha incassato 75 milioni di dollari negli Stati Uniti, The Monkey che ha avuto come protagonista Theo James.

Neon, inoltre, porterà nelle sale il 14 novembre Keeper, il nuovo lungometraggio del regista.

Nicole Kidman ha da poco concluso le riprese della serie Scarpetta, targata Amazon, ed era reduce dalla buona accoglienza riservata dalla critica alla sua interpretazione in Babygirl, che le ha fatto inoltre conquistare il premio come Migliore Attrice alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024.

Per ora, considerando che non sono stati svelati i dettagli del personaggio che le è stato affidato, non è possibile ipotizzare cosa possono attendersi i fan dell'attrice australiana, che si era già immersa in un'atmosfera da brividi in occasione di The Others.