New York Film Critics Awards: First Cow miglior film del 2020

First Cow di Kelly Reichardt è il miglior film per i New York Film Critics Circle Awards, tra i gli attori premiati Francis McDormand e Delroy Lindo, premio postumo a Chadwick Boseman per Da 5 Blood.

Il New York Film Critics Circle ha consegnato i suoi riconoscimenti celebrando i vincitori in una cerimonia virtuale, per la prima volta in 86 anni, preregistrata nel corso della quale è stato annunciato il miglior film del 2020: First Cow di Kelly Reichardt.

First Cow: John Magaro in una scena del film

Tra i personaggi intervenuti nel corso della cerimonia virtuale Martin Scorsese, Bong Joon-Ho, Frances McDormand, Alfre Woodard, Chloe Sevigny, Sacha Baron Cohen e Spike Lee, che ha ricevuto il premio speciale per il corto New York New York, attaccando duramente Donald Trump nel suo intervento.

Tra i vincitori, la pellicola di Kelly Reichardt First Cow è stato eletto miglior film, mentre il premio per la miglior attrice è andato a Francis McDormand, protagonista di Nomadland di Chloe Zhao.

La moglie di Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, è intervenuta per accettare il premio postumo del marito, miglior attore non protagonista per Da 5 Bloods - Come fratelli che ha visto anche Delroy Lindo eletto miglior attore.

Di seguito la lista dei premiati dei New York Film Critics Circle Awards:

Best Film

First Cow

Best Director

Chloé Zhao, Nomadland

Best Screenplay

Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always

Best Actress

Sidney Flanigan, Never Rarely Sometimes Always

Best Actor

Delroy Lindo, Da 5 Bloods

Best Supporting Actress

Maria Bakalova, Borat Subsequent Movie film

Best Supporting Actor

Chadwick Boseman, Da 5 Bloods

Best Foreign Language Film

Bacurau

Best Cinematography

Shabier Kirchner, Small Axe (all films)

Best Nonfiction Film

Time

Best First Film

The 40-Year-Old Version (Radha Blank)

Best Animated Film

Wolfwalkers

Special Awards

Kino Lorber

Spike Lee