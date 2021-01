Spike Lee: "Donald Trump passerà alla storia con politici del calibro di Hitler"

Nel suo discorso di ringraziamento per il premio alla carriera del New York Film Critics Circle, Spike Lee ha condannato l'assalto a Capitol Hill paragonando Trump a Hitler.

Nel corso del discorso di ringraziamento per il premio speciale del New York Film Critics Circle, Spike Lee ha paragonato l'ex Presidente Donald Trump a Hitler.

Oscar 2019: Spike Lee sul red carpet

Dopo essere stato introdotto da Martin Scorsese, Spike Lee ha ringraziato per il riconoscimento in un discorso pre-registrato il 6 gennaio, giorno dell'invasione del Campidoglio da parte dei supporter di Donald Trump.

"Questo è un giorno molto triste nella storia americana" ha esordito il regista riferendosi all'assalto a Capitol Hill. "Siamo a un crocevia, fate attenzione. Questo non è un gioco. Questo presidente agente Orange passerà alla storia con politici del calibro di Hitler. E i politici che lo hanno sostenuto sono dalla parte sbagliata della storia."

Spike Lee ha poi ringraziato per il premio assegnatogli dal New York Film Critics Circle per il corto New York New York, girato durante l'emergenza sanitaria, riflettendo sulla sua carriera e specificando che non si è mai trattato solo di lui, ma ha condiviso il riconoscimento con "tutti coloro che mi hanno aiutato dietro e davanti alla telecamera fin dai giorni della scuola di cinema alla NYU".

Il regista ha concluso con un invito rivolto al pubblico: "Tutti noi, come veri americani, dobbiamo davvero pensare a ciò che è importante".