First Cow, Annette e The French Dispatch nella top 10 dei Cahiers du Cinéma del 2021

I Cahiers du Cinéma tornano a celebrare il cinema proponendo la loro classifica dei dieci migliori film del 2021 che annovera titoli come First Cow, The French Dispatch e il musical francese Annette di Leos Carax.

Annette: Adam Driver con Marion Cotillard in una scena del film

In vetta alla classifica della rivista specializzata francese fondata da André Bazin, Joseph-Marie Lo Duca e Jacques Doniol-Valcroze negli anni '50, troviamo la pellicola indie First Cow di Kelly Reichardt, un film che, dopo la premiere a Berlino nel 2019, ha atteso mesi per arrivare nei cinema. Seguono l'eccentrico musical di Leos Carax, Annette, l'intenso Memoria di Apichatpong Weerasethakul e Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi.

Tra i titoli della top 10 anche France di Bruno Dumont, Il collezionista di carte di Paul Schrader e l'erotico Benedetta di Paul Verhoeven.