Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 19 al 25 dicembre)

La settimana di Natale su Netflix ha portato a dei cambiamenti nella Top 10 dei film e degli show più visti in streaming, facendo scivolare, per la prima volta dal suo debutto in streaming, Mercoledì al secondo posto, venendo superato dal ritorno di Emily in Paris. Tra i film, invece, il clima delle feste ha portato in cima alla classifica la commedia Natale a tutti i costi, con star Christian De Sica.

I film più visti su Netflix Italia della settimana dal 19 al 25 dicembre

La settimana dal 19 al 25 dicembre ha visto, per quanto riguarda i film, una classifica piena di new entry. La commedia italiana Natale a tutti i costi, che ha riportato Christian De Sica in un progetto dall'atmosfera natalizia, ha debuttato al vertice riuscendo, nel nostro paese, a superare persino la concorrenza di Glass Onion: Knives Out. Il progetto diretto da Rian Johnson, con il suo cast stellare, è riuscito a entrare nei primi dieci posti in classifica in ben 93 nazioni, raggiungendo il primo posto in quasi tutti i paesi europei, Stati Uniti, Canada, Argentina e Regno Unito.

Riesce a rimanere nella Top 3 Keanu Reeves con il suo John Wick, protagonista del terzo capitolo della saga action.

Il thriller Quando dio imparò a scrivere, alla sua terza settimana di presenza in catalogo, si ferma al quarto posto, superando però classici perfetti per il clima delle feste come Il Grinch e Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Arriva invece al settimo posto Natale a tutti i giorni, presente nella Top 10 su Netflix in 37 nazioni. Alle sue spalle, invece, c'è Lezioni private che si è fatto strada tra le preferenze di ben 50 nazioni, pur non raggiungendo le posizioni alte della classifica. Le ultime due posizioni della Top 10 vedono il debutto in streaming di Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald, e di Pinocchio, nella versione di Guillermo del Toro, ancora primo in classifica in Messico e altre nazioni sud americane come Costa Rica, Bolivia, Nicaragua e Peru.

1 Natale a tutti i costi - Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica interpretano questa storia in cui due genitori attirano i figli a casa per le feste con l'inganno.

2 Glass Onion - Knives Out - Il famoso detective Benoit Blanc va in Grecia per risolvere un mistero che riguarda un miliardario della tecnologia e il suo eclettico gruppo di amici.

3 John Wick 3: Parabellum - Con una taglia da 14 milioni di dollari sulla testa, l'esclusivo sicario John Wick deve affrontare ogni killer che incontra per ritrovare vecchie alleanze e riscattarsi.

4 Quando Dio imparò a scrivere - Una detective privata sostiene di soffrire di paranoia ed entra in un ospedale psichiatrico per indagare sulla morte misteriosa di un paziente.

5 Il Grinch - Il Grinch decide che la città di Whoville non si merita il Natale e glielo ruba, ma la bontà della piccola Cindy Lou e della sua famiglia potrebbero farlo intenerire.

6 Harry Potter e la pietra filosofale - Il giorno del suo undicesimo compleanno, Harry Potter scopre di essere un potente mago e di essere atteso alla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

7 Natale tutti i giorni - Stregato da una fata, lo scontroso Chuy si sveglia e scopre di aver vissuto un anno intero, ma è destinato a ricordare solo il giorno di Natale. Ogni anno. Da quel momento in poi.

8 Lezioni private - Azra si finge un'insegnante di ripetizioni per aiutare segretamente gli studenti a raggiungere i loro obiettivi nella vita e nell'amore, ma non senza qualche intoppo.

9 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald - Mentre l'oscuro mago Grindelwald guadagna terreno, Silente recluta Newt Scamander per trovare un ragazzo il cui male misterioso potrebbe capovolgere la situazione.

10 Pinocchio - Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinterpreta la classica storia del burattino di legno che prende vita in questo straordinario musical in stop motion.

Le serie tv più viste su Netflix Italia della settimana dal 19 al 25 dicembre

La terza stagione di Emily in Paris è riuscita nell'impresa di superare Mercoledì nella Top 10 dei titoli più visti in Italia. La serie con Jenna Ortega ha infatti dovuto lasciare il primo gradino del podio nel nostro paese, pur rimanendo imbattuta in ben 17 delle 93 nazioni in cui è tuttora nei primi 10 posti tra i titoli più visti.

I nuovi episodi dello show con star Lily Collins ha però conquistato l'attenzione di quasi tutte le nazioni europee, del Regno Unito, dell'Egitto, del Brasile e del Canada.

Chiude la Top 3 the Recruit, lo show con Noah Centineo che, dopo due settimane, continua ad avere buoni dati relativi alle visualizzazioni in 88 nazioni.

Debutta invece a un passo dal podio la stagione 2 di Alice in Borderland, dominando però sulla concorrenza in Asia e trascinando gli episodi precedenti in classifica, con il primo capitolo della storia che chiude la Top 10. Al quinto posto c'è lo show Summer Job, condotto da Matilde Gioli, mentre scivola al sesto posto Harry & Meghan, il progetto che ha suscitato molti commenti nel Regno Unito e a livello internazionale per i presunti comportamenti razzisti e irrispettosi subiti dal duca e dalla duchessa di Sussex, che hanno condiviso la loro esperienza di fronte alle telecamere di Netflix, in patria.

La classifica prosegue poi con titoli già presenti in catalogo come la quarta stagione di The Sinner, Odio il Natale che si posiziona all'ottavo gradino della Top 10, lo show Too Hot to Handle e, come già accennato, la prima stagione di Alice in Borderland.

1 Emily in Paris: stagione 3 - Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori.

2 Mercoledì: Stagione 1 - Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

3 The Recruit - Un avvocato della CIA alle prime armi è catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un'ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell'agenzia.

4 Alice in Borderland: Stagione 2 - Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici.

5 Summer Job: Stagione 1 - Dieci concorrenti della Generazione Z partono per una vacanza da sogno. Ma per poter alloggiare in una villa di lusso e vincere 100.000 euro dovranno svolgere lavori veri.

6 Harry & Meghan - In questa docuserie Harry e Meghan raccontano in prima persona il loro percorso complicato, dalle fasi di corteggiamento fino al ritiro dalla vita di corte.

7 The Sinner: stagione 4 - In una piccola cittadina dello stato di New York, un detective tormentato dai suoi conflitti interiori va a caccia di risposte per risolvere crimini sconcertanti.

8 Odio il Natale - Un'infermiera single, interpretata da Pilar Fogliati, mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni.

9 Too Hot to Handle: Stagione 4 - Single stupendi si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno, con un inghippo: per vincere l'allettante premio in palio devono rinunciare al sesso.

10 Alice in Borderland: Stagione 1

